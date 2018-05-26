День Святого Духа 2018: що не можна сьогодні робити

У понеділок, 28 травня, Православна церква відзначає День Святого Духа.
OBOZREVATEL.UA розповість про історію цього дня, а також про звичаї та прикмети, пов'язані з ним.
Історія свята
У церкві на другий день після великих свят прийнято згадувати тих, з ким ці свята пов'язані. Так, одразу після Різдва відзначається Собор Богородиці, після Благовіщення - Собор Архангела Гавриїла і так далі.
Оскільки Трійця пов'язана зі сходженням Святого Духа, наступний за нею день присвячений саме йому.
Згідно з церковним догматом, Святий Дух є одним з трьох осіб Бога, нарівні з Богом-Отцем і Богом-Сином (Ісусом Христом).
Загальноприйнятим символом Святого Духа є білий голуб. Він пов'язаний з оповіданням про Хрещення Ісуса Христа у викладенні євангеліста Матвія: "І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, - і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на Нього".
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До речі, відмінність в догматах про Святого Духа лежить в основі поділу Православної і Католицької церков. Перша декларує, що Святий Дух "предвічно виходить від Отця", в той час як католики декларують абсолютну рівність усіх трьох іпостасей Трійці. Ця відмінність відображена в різних варіантах "Символу віри" обох церков.
У церкві існує поняття Дарів Святого Духа - його проявів в щиро віруючу людину. Вони такі:
- мудрість
- знання
- віра
- дар зцілення
- дар творити чудеса
- дар пророцтва
- дар розрізнення духів
- дар говорити різними мовами
- дар тлумачити мови.
Зішестя Святого Духа, Jean Restout
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У церквах напередодні цього дня служиться Велика вечірня, що починається молитвою до Святого Духа - "Царю небесний". Ранкова служба на Духів день є повторенням утрені Трійці.
В Україні на Духів день освячували колодязі - так з них виганяли мавок, русалок та іншу нечисть, яка, як вірили люди, ховалася саме тут. Після служби в церкві для цього організовувався спеціальний хресний хід.
Крім того, було прийнято окропляти святою водою житло і двори.
Що потрібно робити в цей день
Духів день завжди випадає на понеділок, але церква рекомендує відвідати як вечірнє, так і ранкове богослужіння.
Знайдіть час для того, щоб прочитати молитву Святому Духу - зверніться до нього з проханням про його дари.
Найбільш поширена молитва така:
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що перебуваєш скрізь і все наповняєш, Скарбниця благ і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.
Богослужіння у Володимирському соборі, Київ
КіевВласть
Що не можна робити в цей день
Духів день фактично є продовженням святкування Трійці, тому не рекомендується присвячувати його домашнім клопотам і побутовим справам. Робіть тільки найнеобхідніше, наприклад, готуйте їжу. Генеральне прибирання та велике прання краще відкласти на інший день.
Алкоголь і секс заборонені, так само як обжерливість, лихослів'я та інші речі, які межують або є гріхом.
Прикмети
Вважається, що в цей день не можна підмітати - так з дому можна вимести всю радість.
Не можна займатися будь-якою роботою, пов'язаною із землею.
Бігати в Духів день означає втікати від своєї долі.
Заглядаючи в воду, ви можете прогледіти долю.
Якщо походити по траві босоніж, можна забезпечити собі здоров'я на весь рік.
Якщо прикласти вухо до землі в Духів день, вона вкаже місце, де заритий скарб.
У Духів день сушать лікарські трави, зібрані на Трійцю - вважається, що так вони отримають особливу силу. Їх слід зберігати за іконами.
Як і на Трійцю, в цей день не рекомендується ходити на річку, особливо наодинці. Слов'яни вважали, що на цьому тижні прокидаються мавки і русалки, які можуть погубити християнську душу.
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