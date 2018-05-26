День Святого Духа 2018: що не можна сьогодні робити

У понеділок, 28 травня, Православна церква відзначає День Святого Духа.

OBOZREVATEL.UA розповість про історію цього дня, а також про звичаї та прикмети, пов'язані з ним.

Історія свята

У церкві на другий день після великих свят прийнято згадувати тих, з ким ці свята пов'язані. Так, одразу після Різдва відзначається Собор Богородиці, після Благовіщення - Собор Архангела Гавриїла і так далі.

Оскільки Трійця пов'язана зі сходженням Святого Духа, наступний за нею день присвячений саме йому.

Згідно з церковним догматом, Святий Дух є одним з трьох осіб Бога, нарівні з Богом-Отцем і Богом-Сином (Ісусом Христом).

Загальноприйнятим символом Святого Духа є білий голуб. Він пов'язаний з оповіданням про Хрещення Ісуса Христа у викладенні євангеліста Матвія: "І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, - і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на Нього".

https://webplus.info

До речі, відмінність в догматах про Святого Духа лежить в основі поділу Православної і Католицької церков. Перша декларує, що Святий Дух "предвічно виходить від Отця", в той час як католики декларують абсолютну рівність усіх трьох іпостасей Трійці. Ця відмінність відображена в різних варіантах "Символу віри" обох церков.

У церкві існує поняття Дарів Святого Духа - його проявів в щиро віруючу людину. Вони такі:

- мудрість

- знання

- віра

- дар зцілення

- дар творити чудеса

- дар пророцтва

- дар розрізнення духів

- дар говорити різними мовами

- дар тлумачити мови.

Зішестя Святого Духа, Jean Restout philippeboehler.over-blog.com

У церквах напередодні цього дня служиться Велика вечірня, що починається молитвою до Святого Духа - "Царю небесний". Ранкова служба на Духів день є повторенням утрені Трійці.

В Україні на Духів день освячували колодязі - так з них виганяли мавок, русалок та іншу нечисть, яка, як вірили люди, ховалася саме тут. Після служби в церкві для цього організовувався спеціальний хресний хід.

Крім того, було прийнято окропляти святою водою житло і двори.

Що потрібно робити в цей день

Духів день завжди випадає на понеділок, але церква рекомендує відвідати як вечірнє, так і ранкове богослужіння.

Знайдіть час для того, щоб прочитати молитву Святому Духу - зверніться до нього з проханням про його дари.

Найбільш поширена молитва така:

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що перебуваєш скрізь і все наповняєш, Скарбниця благ і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Богослужіння у Володимирському соборі, Київ КіевВласть

Що не можна робити в цей день

Духів день фактично є продовженням святкування Трійці, тому не рекомендується присвячувати його домашнім клопотам і побутовим справам. Робіть тільки найнеобхідніше, наприклад, готуйте їжу. Генеральне прибирання та велике прання краще відкласти на інший день.

Алкоголь і секс заборонені, так само як обжерливість, лихослів'я та інші речі, які межують або є гріхом.

Прикмети

Вважається, що в цей день не можна підмітати - так з дому можна вимести всю радість.

Не можна займатися будь-якою роботою, пов'язаною із землею.

Бігати в Духів день означає втікати від своєї долі.

Заглядаючи в воду, ви можете прогледіти долю.

Якщо походити по траві босоніж, можна забезпечити собі здоров'я на весь рік.

Якщо прикласти вухо до землі в Духів день, вона вкаже місце, де заритий скарб.

У Духів день сушать лікарські трави, зібрані на Трійцю - вважається, що так вони отримають особливу силу. Їх слід зберігати за іконами.

Як і на Трійцю, в цей день не рекомендується ходити на річку, особливо наодинці. Слов'яни вважали, що на цьому тижні прокидаються мавки і русалки, які можуть погубити християнську душу.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.UA писав про те, як отримати гроші, здоров'я і любов в День Даждьбога.