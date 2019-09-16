День рятувальника 2019: кращі привітання та листівки зі святом

В Україні День рятувальника святкується в 2019 році 17 вересня. Дата вибрана не випадково – 17 вересня відзначається православне свято Ікони Божої Матері "Неопалима Купина", яка оберігає пожежників.

Це професійне свято відзначається всіма співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

День рятувальника 2019 – привітання у віршах

Мирних днів для вас нема

Ви завжди у борні,

Захищаєте добро,

Гасите вогні.

Мужні люди в мирний час,

Ви завжди на варті,

У святковий час для вас

Нашу прийміть вдячність.

***

Ви - пожежна охорона,

І скажу вам без обману:

Краще хлопців не знайдеш,

Хоч всю землю обійдеш.

Ви хоробрі і ви сильні,

Своїй справі завжди вірні,

Знаєм точно, що без вас,

Все згоріло би за раз.

Ми хочемо вам побажати,

Щоб ви могли довше спати,

Щоб рідше по тривозі

Піднімалися на ноги.

***

Хто пожежником працює,

Той завжди людей рятує.

І дорослих, і малих,

І старих, і молодих.

Всі пожежники сміливі,

Сильні, мужні та вродливі.

А пожежники працюють і удень, і уночі,

І ніхто під час роботи,

З них не їсть там калачі.

Вони завжди напоготові,

Кожен день і кожен час.

Бо ніхто під час пожежі,

Більше не врятує нас.

Ось така не легка праця

У пожежників усіх.

Та ніхто цього не бачить,

Окрім родичів й близьких.

День рятувальника 2019 – привітання в прозі

Сьогодні відзначається свято найвідважніших і рішучих людей в нашій державі - рятувальників! Ви щодня ризикуєте своїм життям, боретеся з усіма земними стихіями і катаклізмами, але все ж рятуєте людей! За це вам величезне спасибі від всієї нашої країни! Хочеться побажати вам спокою в ваших непростих робочих буднях, везіння, любові і надійних товаришів, готових завжди прийти на допомогу!

***

Вітаю з днем рятувальника! Бажаю всім професіоналам своєї справи - благородства, чуйності, безпеки і пильності. Нехай в будь-якій ситуації надійним буде плече товариша, міцним здоров'я і загартованими нерви. Благополуччя вам, злагодженості в роботі, чудової технічної бази та особистісного зростання!

***

Дорогі рятувальники! Кожному з вас хочеться висловити щиру подяку за Вашу працю. Нехай Бог нагородить вас за ваші добрі справи. Нехай ваше життя буде сповнене добра і щастя, адже ви, як ніхто інший, знаєте цінність людського життя!

День рятувальника 2019 – листівки

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