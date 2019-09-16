День рятувальника 2019: кращі привітання та листівки зі святом

В Україні День рятувальника святкується в 2019 році 17 вересня. Дата вибрана не випадково – 17 вересня відзначається православне свято Ікони Божої Матері "Неопалима Купина", яка оберігає пожежників.
Це професійне свято відзначається всіма співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.
День рятувальника 2019 – привітання у віршах
Мирних днів для вас нема
Ви завжди у борні,
Захищаєте добро,
Гасите вогні.
Мужні люди в мирний час,
Ви завжди на варті,
У святковий час для вас
Нашу прийміть вдячність.
***
Ви - пожежна охорона,
І скажу вам без обману:
Краще хлопців не знайдеш,
Хоч всю землю обійдеш.
Ви хоробрі і ви сильні,
Своїй справі завжди вірні,
Знаєм точно, що без вас,
Все згоріло би за раз.
Ми хочемо вам побажати,
Щоб ви могли довше спати,
Щоб рідше по тривозі
Піднімалися на ноги.
***
Хто пожежником працює,
Той завжди людей рятує.
І дорослих, і малих,
І старих, і молодих.
Всі пожежники сміливі,
Сильні, мужні та вродливі.
А пожежники працюють і удень, і уночі,
І ніхто під час роботи,
З них не їсть там калачі.
Вони завжди напоготові,
Кожен день і кожен час.
Бо ніхто під час пожежі,
Більше не врятує нас.
Ось така не легка праця
У пожежників усіх.
Та ніхто цього не бачить,
Окрім родичів й близьких.
День рятувальника 2019 – привітання в прозі
Сьогодні відзначається свято найвідважніших і рішучих людей в нашій державі - рятувальників! Ви щодня ризикуєте своїм життям, боретеся з усіма земними стихіями і катаклізмами, але все ж рятуєте людей! За це вам величезне спасибі від всієї нашої країни! Хочеться побажати вам спокою в ваших непростих робочих буднях, везіння, любові і надійних товаришів, готових завжди прийти на допомогу!
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Вітаю з днем рятувальника! Бажаю всім професіоналам своєї справи - благородства, чуйності, безпеки і пильності. Нехай в будь-якій ситуації надійним буде плече товариша, міцним здоров'я і загартованими нерви. Благополуччя вам, злагодженості в роботі, чудової технічної бази та особистісного зростання!
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Дорогі рятувальники! Кожному з вас хочеться висловити щиру подяку за Вашу працю. Нехай Бог нагородить вас за ваші добрі справи. Нехай ваше життя буде сповнене добра і щастя, адже ви, як ніхто інший, знаєте цінність людського життя!
День рятувальника 2019 – листівки
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