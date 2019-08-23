День Державного прапора в Україні: як змінювалися кольори до незалежності

У п'ятницю, 23 серпня, українці відзначають День Державного прапора. На офіційному рівні свято було затверджене у 2004 році та стало символом шани до багатовікової історії нашого народу.

OBOZREVATEL підготував інформацію про видозміни українського прапора, передумови заснування дати і про традиції цього дня.

Офіційно свято затвердили у 2004 році pinterest

Як змінювався прапор України на шляху до незалежності

Після того, як Україна ввійшла до складу СРСР, прапор мав такий вигляд: червоний зі схрещеними молотом і серпом, червоною п'ятикутною зіркою, облямованою золотом, а внизу – абревіатура УРСР.

У 1949 році прапор було видозмінено – горизонтальна смуга – червона, а нижня – блакитна. На верхній смузі – золоті схрещені серп і молот, над ними п'ятикутна червона зірка, облямована золотом.

На шляху до незалежності прапор неодноразово змінювався pinterest

23 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Він і досі, як реліквія, зберігається під склом у музеї ВРУ. З проголошенням незалежності України 24 серпня синьо-жовтому знамену віддали належне й визначили його національним символом.

Кольори українського прапора досі викликають багато суперечок, оскільки одні кажуть, що прапор повинен бути синьо-жовтим, а інші навпаки – жовто-синім. Згідно з популярною інтерпретацією, жовтий колір символізує пшеничні поля, а синій – небо над ними.

Розташування кольорів українського прапора дотепер викликає багато суперечок pinterest

Як відзначають день прапора в Україні

Традиційно це свято супроводжується різноманітними пам'ятними, мистецькими та урочистими заходами, які проходять в усіх містах України. Крім того, вже стало доброю традицією цього дня встановлювати державні рекорди, які пов'язані з прапором.

День державного прапора в Києві

Традиційно 23 серпня відбудуться церемонії підняття Державного прапора України на Софійській площі, біля будівлі КМДА та в усіх районах Києва. У цей день юнакам і дівчатам, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті та мистецтві, урочисто вручать паспорти громадянина України. Також у столиці заплановано проведення круглих столів та святкових концертів у різних точках міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у період свят у Києві перекриють деякі транспортні маршрути.

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