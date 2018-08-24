Мова - наша головна зброя: відомі українці про перемоги і провали незалежної України

Напередодні Дня Незалежності OBOZREVATEL вирішив запитати відомих людей, як вони оцінюють шлях України за 27 років. Які були основні досягнення та помилки, а також що буде з церквою, мовою, з Донбасом і Кримом.

Перший президент України Леонід Кравчук

Леонід Кравчук Фокус

"Шлях був дуже складний і неоднозначний. Були більш спокійні періоди, зрозумілі для народу. Думаю, зараз ми переживаємо найскладніший період. Ми маємо реальну війну на Донбасі, анексію Криму, погіршення життя людей.

Це головна проблема, яка стоїть перед Україною. Люди переживають складні часи, не можуть платити за комунальні послуги, а також мати гарне медичне обслуговування.

Тому говорити про великі успіхи буде перебільшенням. Можна сказати, що є просування вперед по деяких напрямках. Я міг би відзначити розвиток української армії. Вона розвивається під впливом нинішньої ситуації. Хоча проблеми у неї є.

Можна до позитивних моментів віднести ставлення до України Європейського союзу. Для них головне їх національні інтереси, а не наші. Це мабуть і все.

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Негативного багато. Корупція не подолана. Організація влади дуже складна. За ці 27 років політична еліта України не змогла сформувати владу, яка служить інтересам українського народу.

А чи була у нас коли-небудь ефективна, здатна, кваліфікована, професійна влада. Чи є вона сьогодні? Ні. Влада тоді влада, коли вона забезпечує корінні національні інтереси народу.

Проблеми є і в правовій системі. Ці конфлікти між антикорупційними органами, протиріччя між ГПУ і іншими органами, публічні заяви, які не підкріплені аргументами і фактами.

Все це створює враження невпевненості людей у ​​можливостях завтрашнього дня. Люди пишуть і скаржаться. Не просто скаржаться, у них страх, ненависть, негативна реакція на приниження. Люди починають в розмові вже вживати "витончені" вираження, які я посоромлюся повторювати.

У них є причина ненависті, вони живуть дуже погано сьогодні. Влада ще не навчилася вести дискусію з народом. Вона звикла, що тільки вона говорить, а народ її слухає.

У влади є важелі - закон, Конституція, силові структури. І народ найняв цю владу щоб вона працювала. А не для того, щоб вислуховувати як їй важко.

АиФ-Україна

Але найбільший плюс в тому, що ми як країна живемо вже 27 років, такого терміну самостійного життя держави Україна в історії суспільства ще не було.

І друге - нове покоління вже інше. Я щороку збираю ровесників Незалежності. Того року я збирав тих, кому 26 років. Люди змінюються, стають дорослими, абсолютно новий філософсько-національний клас людей. Це вже надія на майбутнє.

Про єдину церкву і мову

Я підтримую тему створення в Україні єдиної церкви, отримання Томосу. Тому що наша українська церква - друга за величиною православна церква, вона має всі підстави, навіть права, називатися єдиної канонічної православної автокефальної церквою. Коли саме це станеться - важко сказати. Ми для цього все зробили і тепер залишається тільки чекати. Правда буде на нашому боці.

сьогодні

Що стосується української мови, то без неї немає нації. Мова - душа, і вона повинна бути головною зброєю зміцнення народу і нації.

За ці роки зроблено багато, але мало для того, щоб українська мова стала єдиною державною. Не можна щоб всі говорили українською. Але державні чиновники повинні знати її. Можете зайти в київський ресторан, організацію, інститут, технікум. На лекції викладач говорить українською і студенти також. Вийшли в коридор - і всі говорять російською. У ресторанах говорять російською. Я ходжу по Хрещатику, на ринок - я не чую української мови.

Поки українська мова не буде в родині, школі, в коридорах, на вулицях, в установах, не можна сказати, що вона переважає.

Що стосується держави в цілому, то тут все складно. Якщо ми не навчимося обирати владу, бачити відданих, душевних, людяних людей і обирати їх, справа обернеться погано. Настрій в суспільстві напружене. Якщо знову будемо обирати владу ні з історичною перспективою, для майбутніх поколінь, а за гречку і 50 грн, то ми Україну можемо втратити дуже швидко. Ці вибори, якщо так піде, то і зовсім можуть виявитися останніми ".

Володимир Крижанівський, народний депутат України першого скликання

Володимир Крижанівський

"Ми 300 років не були державою. Уявляєте, як за 27 років пройти шлях, який, наприклад, Британія пройшла за 900 років. У них барони 800 років тому вимагали, щоб до них прислухалися. А тепер простий англієць може сказати:" Пані Мей, ви повинні мене слухати! ". Але ми подолаємо цей шлях все-таки набагато швидше: вже двічі в 2004 і 2013-14 сам народ України змушував владу вставати на коліна.

Ми повинні за 27 років пройти величезний шлях. У нас не було досвіду державності. Ось був прем'єр Масол при Радянському Союзі. Це все одно що був колгосп, а він був бригадиром. Що скаже голова колгоспу з Москви, а київський бригадир передасть, то люди і роблять, і спробуй його не послухали. Ми повинні пройти свій шлях самі.

Найсильніше потрясіння для України - це події 2014 року. Потрясіння, яке раз і назавжди розвело нас з Росією. З країною, яка завжди намагалася домінувати над нами. Колись більше, колись менше, але завжди.

При Єльцині це було в меншій мірі, тому що сама Росія тоді була слабшою, нафта в той час коштувала 10 доларів за барель. Саме тоді Єльцин і сказав - беріть стільки влади скільки зможете. Тому що як Ленін в 18-му році не міг загнати нас в стійло в своєму хліві. І йому довелося змиритися з відходом України. Потім змінилася ціна на нафту, і вони вирішили, що зможуть нас поставити на місце. Вони вирішили зробити це в 2013-14 рр, але не вийшло. Головне, що ми встаємо з колін.

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Зараз Росія більше на колінах стоїть, тому що російський народ на колінах перед своїм правителем.

Я згадую ті серпневі дні 27 років тому, коли мало відбутися голосування за незалежність України. І що цікаво і важливо, тоді навіть українські комуністи голосували за незалежність. Пам'ятаю, великий українець з Канади Богдан Гаврилишин говорив нам: "Голосуйте, навіть комуністи хочуть голосувати. Вони ж українські комуністи".

Вони хотіли незалежності. Їм теж набридло за 70 років стояти на колінах перед вказівками з Москви. Вони хотіли комуністичну Україну, але незалежну теж. Вони таки зрозуміли, що їм не по дорозі з Росією.

А комуніст Симоненко (вони ніякі не українські комуністи) як ніби забув все і знову захотів потрапити під омафор Москви. Тому тоді, в останні літні дні 91 року важливо було переконати комуністів, щоб вони були з нами. Ось недавно помер Левко Лук'яненко, автор Акту незалежності. Але коли потрібно було провести останню розмову з комуністами, щоб вони підтримали незалежність України, то на переговори відправити не Левка, а Дмитра Павличка.

І він зміг їх переконати. Він їм сказав: "вам мало 70 років правління радянських комуністів, ви тепер хочете підкорятися російському генсеку Єльцину?"

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Нам зараз доводиться багато вчитися. Ми починаємо проводити реформи і тут же їх виправляємо. Тому що немає особливих шляхів до добробуту України. Тільки робота, розум і конкуренція.

Новини Як пройшов військовий парад в День незалежності Ізраїлю 19 квітня 2018 року

Що стосується Донбасу і Криму, то людей потрібно переконувати. Так само як ми переконували комуністів 27 років тому. Не можна кидати людей напризволяще. Там такий же народ України. Донбас має бути в Україні. І їм потрібно пояснити, що тут їм буде краще. Поки погано, але буде краще.

Наш бронепоїзд повинен стояти під парами, а не на запасній колії. Військова міць України повинна бути напоготові. Ми повинні робити як Ізраїль. Там кожна дівчина проходить військову службу, тому що Ізраїль оточують вороги. Так і нас оточує колишній брат, а тепер відвертий ворог. Ми повинні не відмовлятися від мирних шляхів вирішення проблеми. Але в той же час ми не повинні йти на якісь злочинні способи вирішення проблеми, жалюгідні компроміси. Це не для нашого народу.

Тепер що стосується церкви. Поки був живий митрополит Володимир (Сободан) я цього не розповідав. А тепер хочу розповісти. Ми з митрополитом зустрілися незадовго до того, як він поїхав на Собор, де повинна була бути оголошена Українська православна церква Московського патріархату. А він був оголошений предстоятелем церкви. Я йому сказав, ваша святість, скажіть, ви подолянин, і я подолянин. Невже ви не хочете нашої української помісної церкви?

Митрополит Володимир прихильно посміхнувся на цю сентенцію не воцерковленного неофіта і каже: "Уявіть я встану на вашу точку зору. Припустимо, що в Україні з'явилася якимось чином українська помісна церква. Знаєте, що буде завтра? Третина парафій повністю перейде під омофор московської патріархії. Ви цього хочете? " Ні не хочу. "Тоді нехай події розвиваються самі по собі", - сказав він. Так і було.

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Коли організовувалося держава Ізраїль, там йшли заповітом великого поета середньовіччя Ієгуді бен Галеві. Саме тому керівники збройного сіоністського опору говорили, що поки все не будуть говорити на івриті, нічого не вийде. Їм багато хто говорив у відповідь: "Нам потрібно воювати, захищати свою землю. Який іврит, ми на ідиші говоримо".

Але врешті-решт бійці зрозуміли - поки вони не будуть мати спільну мову, мову предків, Ізраїль не буде незалежним. І вони послухалися своїх керівників, які зі зброєю в руках йшли поруч з простими бійцями. І тепер кожен, хто приїжджає туди і хоче стати громадянином, повинен вивчити іврит.

І ми повинні вивчити наш українську мову. Мова - це додаткова зброя нашого народу - хто б ви не були за походженням - українець, кримський татарин, росіянин, поляк. Змушувати вчити нікого не потрібно, людей варто переконувати, щоб вони самі це зрозуміли ".