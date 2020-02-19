День Небесної Сотні: в Києві пройде хода пам'яті героїв

20 лютого в Україні – це День Небесної Сотні. У 2014 році, під час Революції Гідності, в цей день стався масовий розстріл протестувальників силовиками.

У День Небесної Сотні по всій Україні проходять жалобні заходи, панахиди і акції пам'яті. Це державний день жалоби, тому в країні обмежено проведення розважальних подій.

День Небесної Сотні

Хода гідності

Хода гідності розпочнеться 20 лютого о 10:00 в Кріпосному провулку, звідки вирушить до храму Архистратига Михаїла, де пройде панахида по Небесній Сотні. О 12:00 організатори проведуть Всеукраїнське віче на Майдані Незалежності. О 14:00 відбудеться панахида за загиблими в російсько-українській війні біля стели Героїв на Михайлівській площі.

Ангели пам'яті 2020

Це щорічна "тиха" акція, яка поширилася на весь світ. "Ангели пам'яті" розпочнуться об 11:00 – в пам'ять про загиблих під час Революції Гідності кияни зберуться у верхнього входу на станцію метро "Хрещатик" і розвісять на деревах вздовж алеї Героїв Небесної Сотні білих паперових янголів.

Ангели пам'яті Укрінформ

Інші заходи в Києві

"Вдячні за свободу". У колонній залі КМДА, за підтримки київської влади і Національного музею Революції Гідності, о 15:00 розпочнеться концерт пам'яті Небесної Сотні. У ньому візьмуть участь "TaRuta", "Хорея Козацька", Сестри Тельнюк, "Рутенія", Ярема Шевчук, лідер гурту "Мандри" Сергій Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михайло Хай, Зеник, Володимир Гонський, Руслана Лоцман, проект Лариси Руснак "Вітер зі сходу".

"Майдан. Територія Свободи" – цей творчий суспільно-політичний захід, анонсований Київською міською державною адміністрацією, почнеться на Майдані Незалежності о 18:00

Промені Гідності

О 18:00 в екуменічному храмі Архистратига Михаїла розпочнеться панахида по Небесній Сотні. Після чого відбудеться запалення лампадок вздовж алеї Героїв Небесної Сотні і ввімкнення Променів Гідності.

На 19:00 біля стели на Майдані Незалежності анонсована громадська акція "Майдан. Боротьба триває". Її організовують Київська міська спілка ветеранів АТО, Рух ветеранів України, Спілка ветеранів війни з Росією і громадська організація "Товариство майбутнього". Подія заявлена як загальнонаціональна і має пройти в двадцяти містах України, включно з Києвом.

День Небесної Сотні

20 лютого було найкривавішим днем в історії Революції Гідності. Тоді силовики режиму Януковича масово застосували бойову зброю, по Майдану Незалежності вівся снайперський вогонь, протестуючих прицільно вбивали одного за одним.

Небесна Сотня

Все закінчилося тільки о 22:17 – тоді Верховна Рада прийняла постанову про "засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі громадян України". Таким чином дії правоохоронців були визнані антизаконними і бійня в центрі Києва припинилася.

П'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом встановив Днем Небесної Сотні 20 лютого. У цей день по всій країні вшановують пам'ять героїв Євромайдану, які загинули за свободу сучасної України.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як в 2014 році Революція Гідності знищила режим Януковича.

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