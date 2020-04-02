Для того, щоб українці зрозуміли всю небезпеку коронавірусу COVID-19, хвороба повинна торкнутися їх особисто.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

"Ви ж бачите, як у нас люди розуміють самоізоляцію. Вони ходять на шашлики, бродять по місту. Люди просто не розуміють небезпеки. Поки вони не побачать трупи, поки ця біда не зачепить їх близьких, родичів і друзів, до тих пір до них не прийде розуміння всього жаху цього захворювання", – пояснив він.

Коронавірус в Україні

Дейнеко також вказав на безвідповідальність українців, яких попередили про епідемію вірусу в світі, але вони все ж полетіли з країни.

"Ми провели аналіз пасажирів авіарейсів і, на жаль, 30% тих, хто повернулися вилітали за кордон вже після того, як президент закликав громадян України повертатися додому. А вони замість цього вилетіли на відпочинок ... Так, вони наші громадяни, але, напевно, безпеку всього населення Україна потрібно ставити вище, ніж безпека і комфорт 500 тисяч чоловік, які виявили бажання повернутися", – додав глава ДПСУ.

Дейнеко підкреслив, що правильніше було б відправити тих українців на обсервацію, ніж вводити карантин на всю країну.

"Але об'єктивно дивіться: у нас з 13 березня в'їхало в Україну по сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб. Скажіть, де можна розмістити на обсервацію таку кількість людей?" – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на четвер, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 804 випадки інфікування COVID-19.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!