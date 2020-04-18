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18 квітня • оновлено в 17:28
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Де дивитися богослужіння на Великдень-2020: список каналів

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У зв'язку з загрозою коронавірусу українців закликали дотримуватися карантину і залишатися вдома на Великдень. У зв'язку з цим ряд телеканалів транслюватимуть святкові богослужіння.

Із закликом "пересидіти" Великдень вдома напередодні виступив президент України Володимир Зеленський, щоб "наші батьки жили довше, щоб наші діти були щасливі, щоб улюблені люди були завжди поруч".

Так, богослужіння Православної церкви України покажуть телеканали 1+1 та UA:Перший в ніч з 18 на 19 квітня з 23:00 до 3:00.

Трансляція з Української православної церкви (МП) буде доступна в цей же самий час на телеканалах Інтер та Україна.

У свою чергу богослужіння Української греко-католицької церкви можна буде подивитися вранці в неділю, 19 квітня, з 7:30 до 11:00 на телеканалах ICTV та UA:Перший.

Де дивитися богослужіння на Великдень-2020: список каналів

Офіс президента

Про головні традиції, історії, заборони, а також про те, як буде святкуватися Пасха-2020 в умовах карантину – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Великдень
Місце
Україна
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