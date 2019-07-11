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"Це взагалі за межами!" Адвокат запідозрив ДБР у роботі на країну-агресора

5.1т Читати матеріал російською

Державне бюро розслідувань України використовується в інтересах країни-арессора Росії і її агентів.

Таку думку висловив у блозі на "Українській правді" адвокат, керівний партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Андрій Головань.

За його словами, посаду спікера ДБР треба скоротити, оскільки "директор ДБР пан Роман Труба, судячи з усього, давно передав її функції багаторічному другу керівника президентського офісу", маючи на увазі екс-заступника глави адміністрації президента при Вікторі Януковичі, юриста Андрія Портнова.

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"Чиновникам ДБР варто перечитати кодекс, адже там нічого не написано про першочергове інформування друзів чиновників про виклики у кримінальних провадженнях", – написав Головань.

Також він нагадав про Закон України "Про Державне бюро розслідувань", зазначивши: "Там написано, що використання ДБР у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається".

"А використання ДБР в інтересах держави-агресора і її агентів – це взагалі за межами", – обурився адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР уже викрили в зливі держтаємниці: в мережі з'являються копії листів ще до отримання їх людьми, яким вони адресовані, а також повідомлення про повістки й обшуки.

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Особи
Роман Труба Андрій Портнов
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Ничего удивительного - 5-я колонна страх потеряла, а зря.
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