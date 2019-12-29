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29 грудня • оновлено в 22:37
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/ Суспільство

Далі – Крим: у Зеленського розкрили подробиці наступного обміну полоненими

2.6т
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Кримські полонені будуть включені в наступний етап обміну з Росією.

Про це заявила пресслужба представництва президента України в АР Крим 29 грудня після того, як завершився обмін полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

"Протягом останніх декількох днів звучали питання про звільнення політичних в'язнів, які перебувають на території окупованого Криму і РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває – сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені в наступний етап звільнення", – сказано в повідомленні.

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Відзначається, що "жоден громадянин України, кримський татарин або українець, не забутий. Боротьба за кожного нашого громадянина триває".

Україна "витягла" полонених з ОРДЛО. Ілюстрація

Україна "витягла" полонених з ОРДЛО. Ілюстрація

офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Місце
Україна
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Иванович Василий
Иванович Василий
Хотя - как не крути, а вытаскивать народ оттуда - надо, это и по сегодняшним возвратившимся понятно: ценна - каждая жизнь, за которой - много родных, приехавших сегодня встречать долгожданных.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"Крымские пленные"? Ну вы и шутники. У нас в Крыму мир и никаких боевых действий не ведется!
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семенов Александр
семенов Александр
Smith Leon, по личному опыту знаешь?
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Smith Leon
Smith Leon
Крымчанин Юрий, не нюхай фенобарбитал! Он ни к чему хорошему не приводит!
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Федоров Федор
Федоров Федор
О б со с, пусть твои ПТУшники, которые кропают статейки, выучат понятие термина пленный. А то каждый уголовник, имеющий пачпорт с вилкой и осуждённый в России к лишению свободы, почему-то называется пленный. И да, с какого момента Украина ведёт боевые действия на территории России в Крыму, что у нее там появились пленные?
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