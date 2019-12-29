Далі – Крим: у Зеленського розкрили подробиці наступного обміну полоненими

Кримські полонені будуть включені в наступний етап обміну з Росією.

Про це заявила пресслужба представництва президента України в АР Крим 29 грудня після того, як завершився обмін полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

"Протягом останніх декількох днів звучали питання про звільнення політичних в'язнів, які перебувають на території окупованого Криму і РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває – сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені в наступний етап звільнення", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що "жоден громадянин України, кримський татарин або українець, не забутий. Боротьба за кожного нашого громадянина триває".

Україна "витягла" полонених з ОРДЛО. Ілюстрація офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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