ВООЗ звернулася до України через виділення 125 млн на експериментальні ліки від COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані рішенням Кабінету міністрів України виділити 125 млн грн на тоцілізумаб та імуноглобулін – експериментальні ліки від COVID-19.

Про це директор регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге написав у листі міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову. Документ з'явився в розпорядженні LB.ua.

У тексті зазначається, що тоцілізумаб і імуноглобулін мають низький доведений вплив або повну його відсутність на зниження смертності госпіталізованих із коронавірусом. Крім того, протоколи лікування нової інфекції постійно змінюються.

"Беручи до уваги ситуацію зі світовою пандемією COVID-19, важливо відзначити ініціативу українських фахівців слідувати останнім доступним рекомендаціям і протоколами лікування.

Однак ВООЗ хотіла б заохотити використання доказових методів і пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів для лікування COVID-19", – сказано в листі.

Клюге додав, що такі кошти краще направити на кисень, маски і пульсоксиметри, обладнання, придатне для відділень інтенсивної терапії.

"ВООЗ рекомендує використовувати для прийняття рішень рекомендації щодо лікарських засобів для COVID-19, що оновлюються", – додали в організації.

Зазначимо:

Уряд виділив близько 125 млн гривень на покупку тоцілізумабу і імуноглобуліну в кінці листопада.

Згідно з українським протоколом, їх повинні призначати пацієнтам із середньо-тяжким перебігом коронавірусу.

Експериментальний протокол лікування, спираючись на досвід Європи та США, Україна затвердила в квітні-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість зміни рекомендацій щодо продажу в аптеках України антибіотиків. Зокрема тих, які українці купують для боротьби з коронавірусом.

Раніше МОЗ розробило спеціальні зміни, щоб забезпечити оперативну закупівлю ліків для хворих на COVID-19.