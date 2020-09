У ВООЗ розповіли, кого необхідно вакцинувати проти COVID-19 у першу чергу

Щоб вакцина проти коронавірусу була ефективною, в першу чергу вона повинна розподілятися не серед жителів конкретних країн, а серед уразливих груп населення в усьому світі.

Таку заяву 4 вересня зробив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус. Відео було опубліковано на Twitter-сторінці керівника ВООЗ.

Він зазначив, що перш за все вакцинувати необхідно працівників ключових сфер суспільства й осіб, яким загрожує підвищений ризик захворювання, включаючи літніх і людей із супутніми захворюваннями.

Гебреєсус підкреслив, що вакцинація всього населення в деяких країнах недоцільна.

"Націоналізм із вакциною продовжить пандемію, а не скоротить її", – заявив він.

"Це не просто моральний імператив або імператив у галузі охорони здоров'я, а також економічний імператив", – додав глава ВООЗ.

За його словами, якщо вірус продовжить вбивати людей у країнах із низьким або середнім рівнем доходів, то економічне відновлення опиниться під загрозою.

