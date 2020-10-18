COVID-19 в Україні за добу виявили у понад 5 тисяч осіб: статистика на 18 жовтня

Станом на ранок неділі, 18 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 298 872 випадки коронавірусної інфекції. З них 5231 було виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 5607 осіб (+90 за добу), а 125 377 пацієнтів (+1264 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані порталу РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 589, місті Київ – 453, Хмельницької області – 338, Сумській – 326 і Львівській – 305 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 жовтня коронавірусом у світі заразилися майже 40 млн осіб. За минулий день виявлено майже 372,7 тисяч нових інфікованих.