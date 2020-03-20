Їздили в Почаїв: у молдаван, які відвідували Україну, виявили коронавірус

У чотирьох громадян Молдови, які в складі групи їздили в Почаївський монастир в Україні (Тернопільська область), виявили коронавірус.

Про це пише "Інтерфакс". Як заявила міністерка охорони здоров'я, праці та соціального захисту Молдови Віоріка Думбревяну на засіданні уряду, 12 випадків зараження ймовірно сталися всередині країни (8 у Кишиневі), 4 – з України, 1 – з Росії.

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Всього 20 березня в країні підтвердили нові 17 випадків зараження коронавірусом, протестувавши аналізи 90 осіб. Загалом, із 7 березня і до теперішнього часу, в Молдові зареєстровано 66 випадків інфекції COVID-19.

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Президент Молдови Ігор Додон, який також брав участь у засіданні, висловив жаль, що і після введення "червоного коду" і режиму надзвичайного стану деякі громадяни виїжджали за кордон.

"Так, група вірян їздила в Почаївський монастир в Україні. Повернулися. У чотирьох чоловік виявлено коронавірус. Ми закрили кордони. Я переконливо прошу всіх залишатися вдома і в жодному разі не виїжджати з країни", – сказав Додон.

Він сказав, що динаміка поширення захворювання в Молдові виявилася менш страшною, ніж прогнозували фахівці.

"Це означає, що вжиті заходи дають результати. Але немає приводу для самозаспокоєння. У наступні дні фахівці прогнозують кількасот випадків інфікування. Це реальність, ми до неї готові. Влада підготовлена до всіх сценаріїв, у нас є все необхідне для цього", – підкреслив Додон.

Як писав OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у Львівській і Харківській областях 21 березня може бути введений режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

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