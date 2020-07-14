Ураження серця, температура, задишка: пацієнти, що побороли коронавірус, поскаржилися на важкі наслідки

Деякі пацієнти, що побороли COVID-19, протягом декількох місяців після цього все ще страждають від наслідків інфекції, серед яких постійна втома, задишка, підвищена температура та проблеми із серцем.

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Британське видання Daily Mail описало випадки трьох 20-річних пацієнтів, які перехворіли на COVID-19.

Талья Варга. Daily Mail

27-річна Талья Варга розповіла, що після одужання вона постійно відчуває "бетонну плиту на грудях".

Вона була здоровою танцівницею, яка регулярно займалася фізичними вправами і їздила на велосипеді, перш ніж її вдарив коронавірус.

"У березні я вирушила в поїздку в Австралію та Нову Зеландію, і через 13 днів (1 квітня) у мене почалися симптоми", – розповіла дівчина.

У неї проявилися біль у горлі й лихоманка, пізніше дівчині стало важко дихати. "Навіть під час відпочинку мені здавалося, що я пробігла 10 км. Було дуже важко", – згадала Талья.

Талья Варга. Daily Mail

Талья під час хвороби. Daily Mail

Інша пацієнтка, 21-річна Джесіка, зізналася, що її терапевт не може знайти причину її постійної задишки. Вона виникає, навіть коли дівчина сидить на місці.

Протягом двох тижнів вона була на ізоляції в будинку своїх батьків із температурою, яка, за її словами, зберігається досі. Пізніше під час медогляду лікарі виявили у дівчини перикардит.

"Якщо я що-небудь зроблю – розвантажую посудомийну машину, вигулюю собаку, розмовляю з другом через Zoom, навіть дивлюся фільм – у мене підвищується температура. Мені потрібно просто сісти й нічого не робити", – розповіла Джесіка.

Джек Лоуренс страждає від проблем із серцем. Daily Mail

Третій 21-річний пацієнт, Джек Лоуренс, який захворів ще в січні, досі не може впоратися з надто високою частотою серцевих скорочень. Цей симптом проявився під час битви з коронавірусом.

"Спочатку я думав, що це нормальний вірус, але незабаром він погіршився. Це почалося із справді непомітного кашлю. Але у мене почалися болі, болі були суцільними, біль у горлі, яка мене виснажувала, і температура, яка досягала 39 градусів", – розповів хлопець.

Він поскаржився, що змушений досі регулярно відвідувати лікарню, яка спеціалізується на захворюваннях дихальних шляхів і серця.

Згідно з дослідженням, проведеним Британською фондом серця, пацієнти з коронавірусом можуть страждати від незворотного пошкодження серця.

Усі пацієнти зазначили, що громадськість повинна відмовитися від неправильного уявлення про те, що "якщо ви не мертві, у вас все в порядку". Вони вважають, що вірус перевернув їх життя, незважаючи на те, що вони побороли COVID-19.

Джек Лоуренс. Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, британська Академія медичних наук заявила, що друга хвиля COVID-19, яку очікують взимку, може забрати у Великобританії до 120 тисяч життів, якщо зараз не вжити серйозних заходів.