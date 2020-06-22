COVID-19 – диверсант-вербовщик, що хоче бути розумнішим за людину, – Богомолець

Вірус COVID-19 діє як "диверсант-вербовщик", що примушує працювати організм людини на свою користь. Цивілізація вірусів прогресує швидше за людство і намагається бути "розумнішою", тим не менше, вона буде подолана.

Антирекорд по захворюванню на коронавірус в Україні пов'язаний з безвідповідальністю громадян і влади, яка не організувала ефективну дезінфекцію. Гранична кількість хворих, яку може витримати медична система, визначається числом реанімацій та наявних апаратів штучної вентиляції легень.

Про це в ефірі ефірі ObozTV розповіла заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

– Коли в разі позитивного дослідження вакцина від коронавірусу може з’явитися в Україні?

– У мене є питання взагалі щодо того, як ця вакцина буде працювати. Підтверджена наявність повторних заражень на коронавірус, що означає – не формується стійкий імунітет до хвороби.

Тобто навіть вакцинація не буде давати стовідсотковий гарантований ефект того, що людина не захворіє.

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Такі випадкі описані. Ті, хто були вакциновані на кір, можуть потім знов захворіти на кір, тільки в більш легкій формі.

Тому щодо вакцини у мене немає таких оптимістичних бачень, що вона з’явиться і буде відразу дуже ефективною. Для того, щоб перевірити, наскільки стійкий і якісний імунітет вона буде давати, потрібен час. А цього часу поки що у нас не так багато.

– Те, що відбувається повторне зараження, залежить від коронавірусу, його сили, здатності адаптуватись, чи це більше імунітет людини?

– Цивілізація вірусів – це окремий світ, який живе, розвивається і прогресує значно скоріше, аніж людство. Людина для вірусу є просто-напросто місцем, де вірус розмножується. Він працює, як диверсант-вербовщик. Він попадає в організм, перепрограмовує ДНК нашої клітини, яка перестає розпізнавати цей вірус, і наші клітини починають його продукувати.

Віруси роблять все можливе, щоб бути розумнішими, ніж люди, розмножуються значно скоріше. Тому це нормальне явище з точки зору вірусів, що вони поки що перемагають людську цивілізацію.

"Віруси роблять все можливе, щоб бути розумнішими, ніж люди"

Саме тому вони переформатовують нашу клітину так, що перестає пам’ятати. Пам'ять-імунітет втрачається. Клітина забуває, що була така вірусна інфекція, і починає наново з нею боротися. Власне, тому й не формується стійкий імунітет.

Але в будь-якій епідемії треба бути оптимістами. Так, віруси і бактерії інколи приводять до смертності, але не було такого, щоб ми їх не перемогли і не знищили. Все одно перемога буде за нами.

– Але все ж таки від чого залежить повторне зараження?

– Повторне зараження залежить від того, що організм людини перестає пам’ятати і не формує стійкий імунітет.

Це зустрічається і в випадку з бактеріальними інфекціями. Людина може захворіти на сифіліс, потім вилікуватись, потім знову захворіти. Те саме з усіма венеричними хворобами, які є. Так само і з вірусом грипу. Перехворіли один раз, можете перехворіти й знову.

Це не настільки залежить від того, слабкий імунітет чи сильний. Це особливості форми вірусу.

– Чи можемо ми говорити про умовний COVID-20 ? В Китаї заявляли про нову форму коронавірусу, з якою зараз бореться вся країна. Чи це все ще COVID-19?

– Буде і COVID-20, і COVID-21, і COVID-25. Треба просто перестати робити з цього паніку. Від стресу, від гіпертонії, від інфарктів, інсультів і онкології сьогодні помирає значно більше людей, ніж від коронавірусу.

Так, потрібно дотримуватись безпеки, дотримуватись карантину, але потрібно просто повертатися до нормального життя з відповідними умовами карантину. Працювати, радіти життю.

Так, будуть віруси, і ми їх переможемо. Ще не один COVID переможемо. І ще будуть з’являтися інші.

"Так, будуть віруси, і ми їх переможемо"

– Поділяємо ваш оптимізм, але разом з тим, як українці адаптуються до карантину? Бачимо, що з кожним днем кількість інфікувань зростає і встановлюються нові антирекорди. На вашу думку, від чого це більше залежить – від того, що дійсно хворих більше, чи ми просто проводимо більше тестів і, відповідно, більше їх виявляємо?

– Ні, це залежить від двох інших факторів.

Перший фактор – безвідповідальність самих українців, які перестали дотримуватись карантину, почали цілуватися, обніматися, святкувати випускні, їздити на пікніки і робити інші колективні заходи.

Другий фактор – це безвідповідальність влади. Тому що карантинними заходами неможливо подолати епідемію. Влада не приділяє достатньо уваги питанням дезінфекції.

Якщо у нас постійно не буде проводитись дезінфекція тролейбусів, трамваїв, метро, автобусів, мікроавтобусів, місць скупчення людей… Сьогодні місцева влада передала це на місцеву владу, на власників транспортних засобів або супермаркетів. Але це має робити санепідемстанція, головний санітарний лікар, якому слід було б відродити зруйновану службу.

Якщо поки що немає служби, будь ласка, залучайте Міністерство оборони, там є санітарна служба – вишколена, яка вміє це робити.

Без дезінфекції ми позитиву не побачимо.

– Наскільки критично зростає кількість нових захворювань на коронавірус? Скільки зможе витримати українська медицина? Це ця межа?

– Межа знаходиться в кількості реанімацій і в кількості апаратів штучної вентиляції легень, які знаходяться в кожному регіоні. Залежно від того, наскільки регіон забезпечений, в кожному регіоні має бути власний розрахунок – скільки пацієнтів вони зможуть прийняти.

Безперечно, найкраща ситуація в Києві, тому що не задіяний ще величезний ресурс. У нас є медустанови Академії медичних наук, зокрема, Інститут серця, Інститут ортопедії і травматології – там, де є чимало реанімацій з апаратами ШВЛ. Вони взагалі ще не були задіяні.

Але є регіони, де невелика кількість лікарень, де недостатнє забезпечення. Ці регіони потрібно підтримувати.

Є спеціальна модель розрахунку. У нас в Політехнічному університеті є Центр світової статистики, який може під кожний регіон розрахувати модель – скільки хворих потягне регіон залежно від кількості ліжок в реанімації, кількості підключень до кисню і кількості апаратів ШВЛ.