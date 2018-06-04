"Чужий ідіотизм!" Батьки українських школярів влаштували суперечку через ЗНО

У тестах Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з літератури за 2018 рік були некоректно складені запитання.

Відповіді на деякі з них роками не могли знайти досвідчені літературознавці, і такі формулювання не повинні зустрічатися у тестах для випускників. Таку точку зору висловив український театральний режисер і драматург Олександр Мірошниченко в групі "Батьки SOS" в Facebook.

На думку Мірошниченка, автори завдань для ЗНО керувалися особистими уподобаннями в літературі і видали їх за догму.

"Настільки не розуміти суті літератури - це навіть не діагноз. Це якась патологія. Сидять ось такі вбогенькы, довільно придумують правильні відповіді на питання, підганяючи літературу під свої більш ніж сумнівні смаки. І все б нічого - якби це було приватно. А тут же епідемія", - висловився Мірошниченко.

Він підкреслив, що сучасне оцінювання знань змушує приймати тільки одну точку зору, і це відбиває інтерес молоді до літератури.

"Література без мислення - це нонсенс. От і виходить, що ЗНО з перевірки знань перетворилося в перевірку здатності запам'ятовувати чужий ідіотизм. Вибачте, що не стали на заваді недоумкам, які вважають власні сумнівні думки і смаки догмою. Адже саме такі люди націлені на знищення інтересу дітей до літератури. А це насправді - інтелектуальне вбивство", - підсумував Мірошниченко.

Пост драматурга викликав бурхливий відгук у соцмережі. Деякі користувачі погодилися з автором у прагненні змінити систему оцінювання ЗНО в наступному році.

"Повністю застаріла система, яку потрібно змінювати", - висловилася Ганна Пашкова в коментарях.

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Інші користувачі зауважили, що хоч завдання і були дискусійними, але не в тих прикладах, які навів Мірошниченко.

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Facebook "Батьки SOS"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розгорівся скандал через ЗНО з англійської мови.