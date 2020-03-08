"... Деньги имеют свойство исчезать. Сначала ты приезжаешь в чужой город с оптимизмом, что вот скудными запасами оплатишь жилье на месяц, а уже через пару дней найдешь работу. И все будет если не в шоколаде, то явно появятся признаки стабильности. Ты уже мечтаешь о новых туфлях на высокой шпильке и платье со спадающей на плечо бретелькой. Присматриваешь новые духи в отделе супермаркета, праздно шатаясь в ожидании ответа работодателя. Проходит несколько дней - и ты все еще надеешься, что вот-вот. Что поступит звонок и тебе сообщат, что завтра тебя ждут в офисе, а потом ты через недельку аккуратно попросишь аванс...
А потом твой боевой настрой начинает падать, и ты прилагаешь усилия, чтобы его поддержать. Раскладываешь скудную стопочку денег по кучкам - на каждый день, и смотришь, сколько их у тебя в запасе, этих дней. Мало - и оттого вдруг становится страшно. А через минуту - очень страшно. Ты берешь, и урезаешь свои сбережения, чтобы этих дней стало больше, примерно понимая, от чего придется отказаться. Кофе? Сладости? Сигареты? Ты все еще ходишь на собеседования, в своей единственной обуви - в которой бежала от войны, и в единственном платье, с незаметной зашитой дыркой на подоле. Ты надеешься - что незаметной. И выйдя из чужого офиса, идешь и не замечаешь ни стаи воробьев на своем пути, весело дерущихся за рассыпанные крошки, ни того, что в воздухе запахло грозой и небо затянуло тучами.
Ты идешь и шатаешься между тех самых отделов с парфюмерией, просто так, чтобы убить время, и все четче понимаешь - что в ближайшее время ее не купишь. Потому что вчера ты ограничила себя в ужине, оставив чашку чая без сахара. А сегодня ты урезала свой завтрак, переложив его ребенку. И кто знает - кем тебе придется идти работать уже на этой неделе, если предложения работы по специальности не поступит.
- Хм... Так вы оттуда?
- ... Оттуда. Да, прописка донецкая. Но я ....
Тебя кто-то из них слушает дальше, а кто-то сразу же теряет интерес.
- Ну, вы знаете... У нас тут менеджеры должны знать город. А как же вы справитесь?
- Я уверяю вас, что справлюсь. У меня за плечами 7 лет опыта.
- Ну, я не знаю... Мы подумаем... Все-таки, вы тут временно. И без прописки...
И так нещадно хватает поджелудочная, а голод забиваешь водой и печеньем "Мария". Полпачки в день. Сегодня это было вместо обеда. Снова выходишь и решаешь для себя, что вот-вот пойдешь работать хоть уборщицей, хоть на автомойку или продавщицей на лоток с носками и колготами, потому что ребенку нужен новый портфель для новой школы, потому что старый остался там. И может быть там и дома уже нет, не то, что портфеля.
"Вы же тут временно..." - вспоминаешь. Временно... Может и так, если бы можно было вернуться домой на своих условиях. Так, чтобы тебя не разорвали оставшиеся соседи за проукраинскую позицию, а твоего ребенка не заплевали в школе, над которой вот уже которое время висит чужой флаг, чужой для тебя "республики".
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