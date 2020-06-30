Многие наши с вами поведенческие реакции соответствуют лишь нашим же автоматическим установкам, а не складывающимся в реальности обстоятельствам. Эти установки, в свою очередь, часто отражают те ложные убеждения (психовирусы), которые инфицировали наше сознание, при чём довольно давно и серьёзно.

Приведу здесь два самых известных примера таких психовирусов, первый из которых мы с вами привыкли писать с одной грамматической ошибкой: "Первый блин всегда комом". Если эту грамматическую ошибку исправить, то получится правильно: "Первый блин всегда комАм!" А теперь, для тех, кто не интересуется нашей старославянской историей, объясню: эта, всем известная пословица, на самом деле не имеет никакого отношения к нашим неудачам. Она лишь отсылает нас в те давние времена, когда славяне отмечали приход весны праздником, под названием "Комоедица", по случаю которого в печи пекли блины, первый из которых посвящался медведям – "духам леса" просыпающимся весной после долгой зимней спячки. Косолапые, или как их называли в те времена, "комы", спросонья всегда ведь очень голодны. И именно поэтому им было принято "отдавать" свой первый блин, чтобы потом весь год спокойно ходить в лес за хворостом, грибами, ягодами и т.д. В наше время этот древний праздник, носит другое название: "Масленица". Но возникшая ещё тогда пословица стала означать неудачное начало в каком-либо деле. Это правда бывает очень смешно наблюдать, как абсолютно взрослые люди, начинают себя заранее настраивать на то, что начатое ими, с первого раза обязательно не получится! И, непременно, в качестве самооправдания, говорят: "Вот опять с первого раза не получилось. Ну, так первый блин всегда комом! Поэтому – всё закономерно!"

Ещё одним, уже чисто украинским примером того же рода, является фраза: " Маємо те, що маємо". Согласно известной политической легенде, эту фразу придумал ректор одного из киевских вузов, и подарил её тогдашнему первому президенту Леониду Кравчуку. Глубокий смысл её ясен: "Люди, у нас есть ровно то, что есть, а значит и возмущаться нечего! Смиритесь!" На мой взгляд, в этой вербальной формуле достаточно было бы изменить лишь последнее направляющее слово, чтоб получилось: "Маємо те, що хочемо!" И сразу бы изменилось не только её семантическое, но и психологическое значение. Такие психологические вирусы, если их правильно трансформировать, могут нести пользу вместо вреда, поскольку способны влиять, немного немало на наш менталитет. А о нём, в частности, я уже когда-то говорил, в одной из своих прошлых статей, с соответствующим названием.

Безусловно, на процесс формирования любой личности, кроме воспитания, образования и собственного опыта, большое влияние оказывают те шаблоны поведения и мышления, которые мы перенимаем у людей окружающих нас. Поэтому у многих, в самой прошивке, на уровне подсознания, присутствует энное количество ложных убеждений, способных деструктивным образом влиять на ключевые аспекты жизни. Исходя из этого, всегда рекомендую уделять время самообразованию и тем самым развивать у себя критическое мышление. А также выявлять те автоматические суждения, которые всплывая в вашей голове, всякий раз норовят окоротить вас в личном стремлении сделать что-то важное и нужное. Быть более решительным, и меньше обращать внимание на разные суеверия, и красивые фразы, "несущие мудрость", но прививающие вам при этом избегающее поведение – вот основной смысл этой статьи.

Всем желаю трезвости ума, и веры в собственные силы!

И благодарю за внимание!

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