За минулу добу, 21 грудня, чотири регіони стали епіцентрами коронавірусу в Україні. Рейтинг очолив Київ із 1159 зараженими.

Слідом у статистиці опинилися Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Києві – 1159

Дніпропетровській області – 992

Одеській області – 914

Запорізькій області – 665

Київській області – 559

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні підскочила кількість хворих на COVID-19 за добу до 8,5 тисяч. Усього з початку пандемії заразилися вже понад 979 тисяч українців.