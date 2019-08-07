"Чотири місця в строю": воїн ЗСУ підірвав мережу сильним постом про загиблих Героїв

Учасник війни на Донбасі, розвідник ЗСУ Сергій Сергієвич викликав ажіотаж в мережі сильним постом про чотирьох захисників України, які були вбиті окупантами 6 серпня.

У тексті, опублікованому на Facebook, він провів злободенні паралелі між смертями Героїв і тим, ким би ці люди могли бути в мирному житті.

Так військовий спробував донести до мирного населення всі жахи війни і нагадати, завдяки кому вони не знають, що це таке.

ЗСУ "Антикор"

"Що таке, четверо загиблих? Це 1:10.000000, якщо брати від усього населення. Це 1:10.000 в масштабах сил ООС. Це 60% втрат малої розвідгрупи. Це 30% втрат середнього за комплектацією взводу ЗСУ. Четверо загиблих – це твій брат, старший брат, батько і син. Четверо загиблих – це вся бригада будівельників, що робила тобі ремонт будинку. Четверо загиблих – це всі вантажники і водій, які перевозили твої меблі. Четверо загиблих – це всі касирки з кас в супермаркеті, де ти береш хлібчик. Четверо загиблих – це чотири місця в строю, в який ти не потрапив через пласкостопість", – емоційно пише він.

"Четверо загиблих – це вся музична група, на яку ти купуєш квитки втридорога. Четверо загиблих – це два порожніх поліцейських "Пріуси". Четверо загиблих – це дві парти в школі, за якими ніхто не сидить. Четверо загиблих – це 48 метрів "рушникового", на яких спустять труни. Четверо загиблих – це ціна доби миру, в місті, в якому ти "втомився від війни" і вимагаєш "просто припинити стріляти". Тепер зрозуміліше? Я знаю що тобі пох*й, адже війна – "це олігархи", вона десь далеко і тебе зовсім не стосується", – зворушливо підсумував свій пост його автор.

Примітно, що менш ніж за добу цей текст зібрав 4,4 тис. лайків, понад 200 коментарів і 4,2 тис. репостів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підступно обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.

Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. "Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких четверо українських солдатів були вбиті військовими силами, контрольованими Росією, – особливо в той час, коли новий український президент робить кроки до миру", – сказав він.

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