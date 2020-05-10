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10 травня • оновлено в 10:20
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Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України: дати і напрямки

5.2т
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В Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa і Міжнародні авіалінії України.

Рейси, які раніше не здійснювалися через карантин, на сайтах авіакомпаній вже відкриті для бронювання з травня-червня 2020 року.

Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України

Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України

vsenovosti.in.ua

Як говориться в повідомленні чеської авіакомпанії Czech Airlines, регулярні рейси з Києва і Одеси в Прагу будуть відновлені 24-25 травня.

Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України: дати і напрямки
Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України: дати і напрямки

Німецький авіаперевізник Lufthansa оголосив про початок польотів з червня. На сайті компанії є можливість забронювати квиток з України в будь-яку країну світу.

"До кінця серпня ви можете переоформити будь-який квиток незалежно від тарифу або маршруту. Дані правила поширюються і на скасовані рейси", – попереджає перевізник.

Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України: дати і напрямки
Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України: дати і напрямки

Угорська Wizz Аir вже відкрила для бронювання квитки на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова. Більшість рейсів почнуть здійснюватися з червня, також на сайті пропонують придбати квитки на кінець травня.

Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України: дати і напрямки

Рейси МАУ заплановані з 23 травня. На сайті української авіакомпанії клієнтам пропонуються рейси з Києва до Берліна, Лондона, Тель-Авіва і Нью-Йорка.

Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України: дати і напрямки
Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України: дати і напрямки

Раніше OBOZREVATEL писав, що українці зможуть літати в інші країни не раніше вересня. Якщо коронавірус відступить – перші повноцінні польоти варто очікувати точково, в окремі країни – Єгипет, Туреччину та інші. Але в кінці 2020 року кордони, швидше за все, знову закриють.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Wizz Air МАУ авіабілети
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ура, paгули полетят на экспорт!
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
КриСтина CтаКанова, Чушка лапотная не визжи!! =)) ВЫ ЛаптеРогие рАгули, ещё долго не полетите, у вас выходные дни ещё продолжат, и рАгулячв РосПЕдирация ещё догонит и перегонит Америку!!! =))) Бу-га-га-га))
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