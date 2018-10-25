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''Чорт забирай! Мами, як ви цьому даєте раду?'' Крик душі воїна зворушив українців

4.2тЧитати матеріал російською

Відомий блогер, військовослужбовець Збройних сил України Мартін Брест потрапив до лікарні зі своїм маленьким сином. Його зворушлива розповідь про мам і дітей вразила мережу.

Свої враження та переживання Брест, який став єдиним татом у відділенні, виклав на сторінці у Facebook. "Царство мам", як він зізнався, виявилося зовсім не тим, чим видається більшості чоловіків з боку.

"Дитячі лікарні — царство мам, нам, мужикам, відоме лише здалеку, коли ми поспішаємо на нашу ненаглядну роботу, завозячи заздалегідь втомлених жінок із уже наляканими дітьми — у сірі коробки корпусів. Якщо ти опиняєшся на місці мами і намагаєшся зрозуміти, в якому порядку і коли потрібно відстояти в усіх чергах — тобі стає трохи зрозуміло, як жила твоя сім'я, поки ти був на війні", — розповів він.

''Чорт забирай! Мами, як ви цьому даєте раду?'' Крик душі воїна зворушив українців

Мами

Новини
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"Я тут єдиний тато, і мами беруть наді мною шефство — о котрій обід, де рентген, покурити — це вниз. Дивляться на мене із жалем — "Ну тато, шо з нього взяти ..." Медсестри не читають Фейсбуку Супрун, тому ревниво стежать, щоб усі були в бахілах. Мрячить дрібний дощ, у палаті світить ота фіолетова лампа, тому ми все тусуємося в коридорі, і, клянуся — мами дивляться на мене з підозрою: "Як вона змогла загнати його з дитиною до лікарні?" Медсестра упирає руки в боки і зі звинуваченням запитує: "У вас ще і рентген? Гаразд. Підійдете потім!" — описав Брест все, що відбувається.

У стінах дитячої лікарні блогер відчув, наскільки насправді важка робота мами. "Їх не хвилює ні ціна на газ, ані реформа поліції, ні труками, ні бігборди — у них дитина кашляє. Все, крапка. У них кашляє дитина — і мами наповнюють лікарні, обіймаючи, турбуючись і заспокоюючи", — поділився він.

"Я тут єдиний тато — і, чорт забирай, я не знаю, як ви, мами, з цим даєте собі раду!" — підсумував Брест свою розповідь.

Мартін Брест

Мартін Брест

Український тиждень

Історія воїна, набравши близько 2,6 тисячі лайків, зворушила користувачів. "Дякуємо за Ваш пост. І за відвертість, і за розуміння", "Швидкого одужання сину, честь і хвала батьку!", "Сильна промова!" — написали вони у коментарях.

''Чорт забирай! Мами, як ви цьому даєте раду?'' Крик душі воїна зворушив українців

Facebook Мартіна Бреста

''Чорт забирай! Мами, як ви цьому даєте раду?'' Крик душі воїна зворушив українців

Facebook Мартіна Бреста

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст поділився зворушливою розповіддю про жінку похилого віку.

Особа
Мартін Брест
Місце
Україна
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