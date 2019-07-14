Чорний "бумер" у Харкові розірвав на частини "Жигулі": загинули двоє

У неділю, 14 липня, в Харкові на Московському проспекті трапилася страшна ДТП за участю автомобілів ВАЗ і BMW, в результаті якої загинули дві особи.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Харківської області. Незабаром на сторінках харківських пабліків у Facebook і Instagram опублікували відео смертельної гонки і кадри з камер спостереження (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що ДТП трапилася о 2:00 ночі біля ПАТ "Турбоатом".

ДТП у Харкові Facebook "ХС Харків"

ДТП у Харкові Facebook "ХС Харків"

ДТП у Харкові Facebook "ХС Харків"

ДТП у Харкові Facebook "ХС Харків"

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що в результаті аварії водія ВАЗу і 28-річного пасажира доставили в лікарню. Через деякий час 28-річний чоловік помер у лікарні. Стан здоров'я іншого постраждалого лікарі оцінюють як стабільний", – сказано в повідомленні.

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

Як пише "РБК-Україна", загинули і водій, і пасажир "Жигулів".

За словами очевидців, ВАЗ їхав на великій швидкості і тікав від співробітників поліції. Крім того, з'явилася інформація, що пасажир і водій були п'яними. Користувачі ж по-іншому розцінили ситуацію. У коментарях написали, що ніякої погоні не було, а BMW просто розірвав ВАЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Миколаєвом автомобіль влетів у натовп дітей-велосипедистів, у результаті чого постраждали 6 підлітків.

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