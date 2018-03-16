"Чорні списки": Гройсман розповів, як будуть боротися з неякісними дорогами

Міністерство інфраструктури України та "Укравтодор" створюватимуть "чорні списки" будівельних організацій, які неякісно займаються ремонтом доріг.

"Гроші акумульовані в бюджеті, програми всі відкриті, система ремонту доріг почала свою дію. Все інше повинні зробити підрядні організації. Мене цікавить ProZorro тендери. І тут є питання. Кажуть, що на місцях відбуваються змови, і тут необхідно правоохоронні органи задіяти, щоб моніторити цю ситуацію. Я в цьому не зацікавлений, щоб хтось з кимось вступав в змови. Мені потрібна мінімальна ціна - максимальна якість для українських доріг", - заявив в інтерв'ю телеканалу "112" прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він зазначив, що другою позицією є якість, яка повинна бути за відповідним гарантійним строком.

"Вчора я прийняв рішення про те, щоб створити такі мобільні групи, які поїдуть по місцях з фахівцями. Аналізуватимуть якість виконання робіт по дорогах. Якщо ми будемо знаходити дефекти, це буде означати, що ті, хто робив дороги неякісно, вони повинні за свій рахунок виправити свої помилки", - підкреслив він.

За словами прем'єра, стосовно організацій, що себе дискредитували, виконуючи неякісно роботу, будуть застосовуватися заходи.

"Зараз "Укравтодор" з Міністерством інфраструктури підготували такий закон про "чорний список" будівельних організацій, які неякісно виконують свої роботи. Фактично, буде створено список заборони до тих організацій, які себе дискредитували з точи зору якості. Завдання, яке я ставлю перед "Укравтодором", це якісні дороги, масштабний ремонт, і ми найближчим часом розглянемо стратегію розвитку українських доріг 2018-2022 років, де повністю покажемо, що ми будемо робити в 19, 20, 21 і 22 роках", - додав Гройсман.

Він також заявив, що українські дороги є пріоритетом, і це питання завжди залишається у фокусі уряду.

Як повідомляв "Обозреватель", "Укртрансбезпекі" разом з "Укравтодором" планують посилити боротьбу з корупцією на дорогах.