Чому весна 2020 була такою холодною: синоптик пояснив аномалію

Весна в 2020 році була холодною через низьку активність Сонця.

Як повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань, в даний час в 11-річному циклі Сонце знаходиться на найнижчому рівні активності.

Навесні Сонце знаходилося на найнижчому рівні активності

"Такого низького рівня не було приблизно 110 років. На Сонці немає жодної плями, а саме вони, їхня кількість і розмір кажуть про активність світила", – зазначив він.

За словами синоптика, це означає, що довгострокові розрахунки, які робилися раніше, вже є некоректними, їх необхідно переробляти.

"І я зробив новий розрахунок з урахуванням цієї обставини", – додав Горбань.

Як писав OBOZREVATEL, погода в Україні буде по-літньому спекотною в серпні 2020 року, температурний максимум складе +33 градуси.

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