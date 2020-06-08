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8 червня • оновлено в 13:16
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Чому весна 2020 була такою холодною: синоптик пояснив аномалію

3.3т
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Весна в 2020 році була холодною через низьку активність Сонця.

Як повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань, в даний час в 11-річному циклі Сонце знаходиться на найнижчому рівні активності.

Навесні Сонце знаходилося на найнижчому рівні активності

Навесні Сонце знаходилося на найнижчому рівні активності

"Такого низького рівня не було приблизно 110 років. На Сонці немає жодної плями, а саме вони, їхня кількість і розмір кажуть про активність світила", – зазначив він.

За словами синоптика, це означає, що довгострокові розрахунки, які робилися раніше, вже є некоректними, їх необхідно переробляти.

"І я зробив новий розрахунок з урахуванням цієї обставини", – додав Горбань.

Як писав OBOZREVATEL, погода в Україні буде по-літньому спекотною в серпні 2020 року, температурний максимум складе +33 градуси.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
синоптик погода
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