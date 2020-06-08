Чому весна 2020 була такою холодною: синоптик пояснив аномалію

Весна в 2020 році була холодною через низьку активність Сонця.
Як повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань, в даний час в 11-річному циклі Сонце знаходиться на найнижчому рівні активності.
Навесні Сонце знаходилося на найнижчому рівні активності
"Такого низького рівня не було приблизно 110 років. На Сонці немає жодної плями, а саме вони, їхня кількість і розмір кажуть про активність світила", – зазначив він.
За словами синоптика, це означає, що довгострокові розрахунки, які робилися раніше, вже є некоректними, їх необхідно переробляти.
"І я зробив новий розрахунок з урахуванням цієї обставини", – додав Горбань.
Як писав OBOZREVATEL, погода в Україні буде по-літньому спекотною в серпні 2020 року, температурний максимум складе +33 градуси.
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