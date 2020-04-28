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28 квітня • оновлено в 12:59
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Чому в Україні не літають літаки: міністр дав пояснення

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Україна виглядає "білою плямою" на карті міжнародних авіасполучень з цілого ряду причин, зокрема, внаслідок наявності окупованих територій.

Про це в ефірі ObozTV розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Коментуючи онлайн-карту на сайті Flightradar, він пояснив: "Чому так зменшилася кількість літаків над Україною ще навіть до коронавірусу? Цьому є просте пояснення. У нас анексований Крим, тому авіакомпанії роблять обліт, щоб не пролітати над цією територією. На сході ми маємо ситуацію з "ДНР" і "ЛНР". Зрозуміло, що їх теж облітають і вибирають іншу географію. Ми не літаємо над Росією, Росія не літає над нами і транзит через Україну не здійснює".

На карті авіасполучень над Україною "біла пляма"

На карті авіасполучень над Україною "біла пляма"

https://www.flightradar24.com/

В даний час скорочення авіаперевезень зменшилося в зв'язку з карантинними заходами через пандемію коронавірусу, нагадав міністр.

"Зараз спецрейси відпрацюємо і будемо дивитися. Дуже розраховую, що ми зможемо поступово відновлювати повітряне сполучення з іншими країнами, повертати авіацію до нормального стану", – запевнив чиновник.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Владислав Криклій поділився подробицями про організацію спецрейсів з-за кордону, які доставлять в Україну понад 8 тисяч громадян.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Російсько-український конфлікт Карантин в Україні Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV Підсумки
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
літак Міністерство інфраструктури
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
И не ходят поезда...)))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"У нас аннексирован Крым, поэтому авиакомпании делают облет, чтобы не пролетать над этой территорией..." Ага... Крым то никак не облететь... он жеж на всю Украину. ПРосто никому не хочется что-бы в их пассажирский самолет шмальнули из Бука...
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Суспільство

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