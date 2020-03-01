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1 березня • оновлено в 03:09
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Чому в СРСР робили грановані стакани: з'явилося пояснення

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Легендарні грановані стакани, які за часів Радянського Союзу випускали на скляному заводі в Гусь-Хрустальному, було практично неможливо розбити завдяки окису свинцю в складі.

Тому цей посуд став незамінним в кожному будинку, у всіх їдальнях і в автоматах з напоями. Стакан такої форми було зручно мити в посудомийній машині, а головне – він був неймовірно міцним, пише aif.ru.

Гранований стакан

Гранований стакан

spb.aif.ru

Тоді люди швидко придумали, як можна ще використовувати стакан, крім як за прямим призначенням. Так, господині за допомогою склянки нарізали з тіста круглі заготовки для пельменів або вареників. Також стакан дозволяв швидко вимірювати обсяг води при приготуванні супів, компотів або других страв. Він вміщував в собі 250 мілілітрів води, а до облямівки, яку називали "Анюткіним паском", було рівно 200 мілілітрів.

Дачники використовували грановані стакани для вирощування розсади на підвіконнях бо така тара не займала багато місця і не перекидалася під вагою рослини. В наші дні радянські 16-гранники вже не випускаються на заводах, вони вважаються нудними і не потрібними.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережі згадали лайфхаки з Радянського Союзу, які тепер здаються безглуздими.

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Автор
Карина Бондаренко
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