Чому в СРСР робили грановані стакани: з'явилося пояснення

Легендарні грановані стакани, які за часів Радянського Союзу випускали на скляному заводі в Гусь-Хрустальному, було практично неможливо розбити завдяки окису свинцю в складі.

Тому цей посуд став незамінним в кожному будинку, у всіх їдальнях і в автоматах з напоями. Стакан такої форми було зручно мити в посудомийній машині, а головне – він був неймовірно міцним, пише aif.ru.

Гранований стакан spb.aif.ru

Тоді люди швидко придумали, як можна ще використовувати стакан, крім як за прямим призначенням. Так, господині за допомогою склянки нарізали з тіста круглі заготовки для пельменів або вареників. Також стакан дозволяв швидко вимірювати обсяг води при приготуванні супів, компотів або других страв. Він вміщував в собі 250 мілілітрів води, а до облямівки, яку називали "Анюткіним паском", було рівно 200 мілілітрів.

Дачники використовували грановані стакани для вирощування розсади на підвіконнях бо така тара не займала багато місця і не перекидалася під вагою рослини. В наші дні радянські 16-гранники вже не випускаються на заводах, вони вважаються нудними і не потрібними.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережі згадали лайфхаки з Радянського Союзу, які тепер здаються безглуздими.

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