Чому не можна спати під вентилятором: вияснилася небезпека

Багато хто, в кого немає кондиціонеріва, влітку рятуються від спеки за допомогою вентиляторів. Причому деякі залишають включеним прилад на всю ніч.

Чому цього робити не можна і в чому небезпека такого способу освіжитися, розповідає OBOZREVATEL.

Головний ризик нічного сну під вентилятором – небезпека застуди, оскільки цей прилад поширює по кімнаті холодне повітря протягом усієї ночі. Вранці у вас можуть з'явитися закладеність носа, біль у горлі або кашель.

Крім того, вентилятор, що працює вночі, створює протяг, під яким легко може продути шию або спину, що загрожує сильним болем у тілі.

Також у повітрі, яке поширюється вентилятором, міститься безліч вірусів і хвороботворних бактерій. Вірус може призвести до хвороби навіть у здорової людини, а, наприклад, при захворюванні на астму такий сон може погіршити стан.

Головний ризик сну під вентилятором – небезпека застуди Pinterest

У вимкненому стані вентилятор накопичує пил, і після включення забруднене повітря вирушає прямо до легенів людини.

А якщо людина часто спить з відкритим ротом, то сон під вентилятором провокує пересихання слизових оболонок у носі і роті. У результаті слиз виділяється в збільшеному обсязі, що загрожує розвитком небезпечного захворювання гаймориту.

З огляду на ці ризики, вночі рекомендується замість використання вентилятора відкривати кватирку, а ввечері, перед сном, приймати теплий душ без мила та інших засобів, що сушать шкіру.

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