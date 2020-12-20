Чому людина повторно заражається коронавірусом: учені знайшли пояснення в генах

Генетичний матеріал коронавірусної інфекції, ймовірно, частково вбудовується в хромосоми клітин, тому людина може заражатися не один раз.

Так учені з Массачусетського технологічного інституту і Гарвардського університету (США) пояснили випадки повторного діагностування COVID-19, пише науковий журнал Science.

Відзначається, що таке буває і з іншими вірусами. "Всі віруси впроваджують свій генетичний матеріал у клітину, яку вони заражають, але зазвичай він залишається окремо від ДНК клітини", – розповіли дослідники.

Фахівці частково відтворили таке проникнення генетичного матеріалу коронавірусу в хромосому клітини людини в лабораторії. Вчені уточнили, що отримані результати не означають, що SARS-CoV-2 постійно залишається на генетичному рівні в клітинах людини, щоб постійно відтворюватися, як ВІЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Британії минулого тижня заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більш заразним. "Мутант" B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.