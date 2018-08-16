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Марина Петік
Марина Петік
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"Чому люди такі злі? Я ж їх на Сході захищав!" Розповідь жорстоко побитого ветерана АТО

30.5тЧитати новину російською

Дружина колишнього бійця АТО Володимира Аршавського досі не може відійти від шоку після нападу сусідів.

Як розповів OBOZREVATEL сам екс-військовий, на них чекали ввечері біля стоянки між будинками. І першими з кулаками на них накинулися саме жінки похилого віку. Причому цих людей сім'я Аршавського знає давно. Детальніше - у матеріалі.

Одна била сумкою, інші схопили за волосся

Дикий випадок стався у Дніпрі в неділю, 12 серпня. За словами Володимира Аршавського, вони ввечері з дружиною поїхали за продуктами до магазину.

"Зробили покупки і поверталися додому. Зазвичай ставимо машину між двома будинками. Але цього разу шлях нам перегородили три сусідки. Я їм посигналив, поморгав світлом - марно. Акуратно об'їхав жінок. Коли почали вивантажувати сумки, зробив зауваження, мовляв, невже важко було відійти, я ж вам посигналив", - зазначив ветеран АТО.

Володимир Аршавський з дружиною

Facebook Володимира Аршавського

За його словами, жінки почали кричати, мовляв, забирайтеся звідси, вас тут не буде. Тоді дружина Анжела зробила їм зауваження.

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"Вона сказала: "Жінки, що ж ви кричите, мій чоловік учасник АТО, інвалід". А у мене і так на автомобілі стоїть знак "інвалід". Тоді одна з них, літня і найагресивніша жінка, кинулася з кулаками на дружину. Підтримали її і інші. Одна била сумкою, інші схопили за волосся. Я просто в шоці був, почав їх відштовхувати", - згадує Аршавський.

Дружина Аршавського

Facebook Володимира Аршавського

Швидше за все, до суду навіть не дійде

Тут на допомогу агресивним сусідкам прийшов пенсіонер, він вдарив екс-бійця кулаком у спину, потім підключився молодий хлопець, завдав удару ногою. Удвох вони почали бити ветерана.

"Агресивна сусідка була злегка п'яна, і її чоловік теж - очі червоні, позапливали. Ці люди давно тут живуть, я їх знаю з 90-х років, і вони мене знають. Тут всі ставлять свої автомобілі, вдень парковка забита. Але їх не влаштувало, що саме ми тут ставимо свою машину", - дивується Аршавський.

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Коли приїхала поліція, сусіди розбіглися. "Причому пенсіонер затягував свою агресивну дружину в під'їзд буквально силою, вона ще махала руками і вигукувала образи", - каже екс-боєць.

Володимир Аршавський з дружиною

Facebook Володимира Аршавського

Поліція порадила більше не паркувати тут машину, оскільки ці люди можуть і її пошкодити. "Справу перекваліфікували на адміністративну, і швидше за все, до суду навіть не дійде. Хоча дружина зняла побої. Вона два дні після цього не спала, і зараз їй дуже важко згадувати все це. Вона не може зрозуміти, чому люди такі злі, я ж їх на Сході захищав! Сусідів бачив один раз, вони буквально тікають, але пенсіонер написав на мене заяву, що це я їх побив".

Автор
Марина ПетікМарина Петік
Місце
Україна
Об'єкти
напали сусідибоєць АТОДніпро
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Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Она не может понять, почему люди такие злые, я ведь их на востоке защищал" Я не понял, как он их защищал. от кого?Жители Донецка и Луганска, которых убивал этот гражданин, напали на Днепропетровск?
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1
0
Юлия Юлия
Юлия Юлия
Хотелось бы знать от кого он защищал
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4
0
Anatoly Sava
Anatoly Sava
наших жлобов не защищать надо, а п....ть до посинения.
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3
4
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Anatoly Sava, украинцев нужно пороть беспощадно. За всё, что они сотворили.
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Anatoly Sava, вот их и пиэдят.
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