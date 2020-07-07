Чому Купала став Іваном: пояснення

Свято Івана Купала та Різдво Іоана Хрестителя – це не одне і те саме свято. У вівторок, 7 липня, Православна церква України відзначає Різдво Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

Про це проінформувала пресслужба Православної церкви України у Facebook. За змістом ці свята не мають нічого спільного.

"У ніч на 7-ме липня маскультура популяризує гуляння на берегах водойм, стрибання через вогнища, "ворожіння“, пошук папороті в лісі. Такі гуляння називають "святом Івана Купала" і часто, через незнання, говорять, що це народна назва церковного свята, яке відзначається 7 липня, Різдва Іоана Предтечі. Це неправильне твердження: за змістом, часом, способом відзначення та походженням ці дві події не мають між собою нічого спільного", – повідомили в ПЦУ.

Як зазначають в церкві, гуляння в ніч на 7 липня, згідно однієї з версій, пов’язані з язичницьким “божеством кохання та продовження роду” – Купалом. Вперше Купало згадується в Густинському літописі XVII століття –за припущенням істориків, ім’я цього "божества" з’явилося внаслідок непорозуміння: літописець з Густинського монастиря, описуючи ігрища з купаннями, ототожнив спосіб гулянь з назвою “божества”.

Також у ПЦУ пояснили походження традиції масових гулянь та ігрищ на Івана Купала.

"У дохристиянські часи це було ритуальне свято, пов’язане з астрономічним явищем – літнім сонцестоянням, коли був найдовший день і найкоротша ніч у році. Язичники поклонялися сонцю та проводили різноманітні обряди "очищення“ вогнем і водою задля хорошого врожаю та добробуту", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що святкування раніше відзначали 23-24 червня, але з введенням григоріанського календаря та після переходу на новий стиль "свято Купала" його прибічники переважно стали відзначати 6-7 липня.

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