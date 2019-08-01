Чому Філарет звинуватив Епіфанія у рейдерстві: з'явилося пояснення

У деяких парафіях Православної церкви України дійсно трапляються конфлікти через храмові приміщення між прихильниками ПЦУ і "відновленої" УПЦ Київського патріархату.
Але це "поодинокі випадки", розповів в ефірі ObozTV релігієзнавець Руслан Халіков. Він прокоментував звинувачення у "рейдерській атаці", які почесний патріарх Філарет висунув проти ПЦУ й особисто митрополита Епіфанія.
Халіков зазначив, що зараз йде перехідний процес: парафії колишнього Київського патріархату, колишньої автокефальної церкви і деякі парафії Московського патріархату вливаються у новостворену ПЦУ.
"У деяких парафіях виникають конфлікти, тому що частина парафіян підтримує одну сторону, частина – іншу. А тепер "завдяки" Філарету є ще третя сторона, яку підтримує ще третина", – пояснив релігієзнавець.
На запитання, чого хоче домогтися Філарет своїми заявами, експерт відповів:
"Влади. Він хотів, щоб його визнали патріархом усі православні, об'єднати під своїм контролем всю православну громаду України. Не вийшло. Тепер він намагається обрати для цього ж інший спосіб".
В УПЦ КП заявили, що прихід в с. Півні Київської області піддався "рейдерському захопленню" ПЦУ
Facebook / УПЦ КП
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на початку травня раптово вирішив відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.
Через це ПЦУ позбавила Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.
31 липня Філарет звинуватив ПЦУ і особисто митрополита Епіфанія у "рейдерській атаці на майно УПЦ КП" і звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням "захистити права вірян".
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