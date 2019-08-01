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Чому Філарет звинуватив Епіфанія у рейдерстві: з'явилося пояснення

1.8т Читати матеріал російською

У деяких парафіях Православної церкви України дійсно трапляються конфлікти через храмові приміщення між прихильниками ПЦУ і "відновленої" УПЦ Київського патріархату.

Але це "поодинокі випадки", розповів в ефірі ObozTV релігієзнавець Руслан Халіков. Він прокоментував звинувачення у "рейдерській атаці", які почесний патріарх Філарет висунув проти ПЦУ й особисто митрополита Епіфанія.

Халіков зазначив, що зараз йде перехідний процес: парафії колишнього Київського патріархату, колишньої автокефальної церкви і деякі парафії Московського патріархату вливаються у новостворену ПЦУ.

"У деяких парафіях виникають конфлікти, тому що частина парафіян підтримує одну сторону, частина – іншу. А тепер "завдяки" Філарету є ще третя сторона, яку підтримує ще третина", – пояснив релігієзнавець.

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На запитання, чого хоче домогтися Філарет своїми заявами, експерт відповів:

"Влади. Він хотів, щоб його визнали патріархом усі православні, об'єднати під своїм контролем всю православну громаду України. Не вийшло. Тепер він намагається обрати для цього ж інший спосіб".

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Facebook / УПЦ КП

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Патріарх Філарет Митрополит Епіфаній Руслан Халіков
Місце
Україна
Теги
Православна церква України церковний конфлікт
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