Чому Філарет звинуватив Епіфанія у рейдерстві: з'явилося пояснення

У деяких парафіях Православної церкви України дійсно трапляються конфлікти через храмові приміщення між прихильниками ПЦУ і "відновленої" УПЦ Київського патріархату.

Але це "поодинокі випадки", розповів в ефірі ObozTV релігієзнавець Руслан Халіков. Він прокоментував звинувачення у "рейдерській атаці", які почесний патріарх Філарет висунув проти ПЦУ й особисто митрополита Епіфанія.

Халіков зазначив, що зараз йде перехідний процес: парафії колишнього Київського патріархату, колишньої автокефальної церкви і деякі парафії Московського патріархату вливаються у новостворену ПЦУ.

"У деяких парафіях виникають конфлікти, тому що частина парафіян підтримує одну сторону, частина – іншу. А тепер "завдяки" Філарету є ще третя сторона, яку підтримує ще третина", – пояснив релігієзнавець.

На запитання, чого хоче домогтися Філарет своїми заявами, експерт відповів:

"Влади. Він хотів, щоб його визнали патріархом усі православні, об'єднати під своїм контролем всю православну громаду України. Не вийшло. Тепер він намагається обрати для цього ж інший спосіб".

В УПЦ КП заявили, що прихід в с. Півні Київської області піддався "рейдерському захопленню" ПЦУ Facebook / УПЦ КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щобудня о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!