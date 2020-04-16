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16 квітня • оновлено в 04:09
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Гроші на вітер: чому експрестести в Україні неефективні і в чому небезпека

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В українських аптеках всього за 500-600 грн можна купити експрестест на коронавірус. Виробники запевняють – через 10 хвилин ви точно дізнаєтесь, є у вас хвороба чи ні.

Але лікарі та вчені кажуть, що це не так. Тести достовірні лише на 50%, а ціна їх нічим не обґрунтована. Більше того, вони продаються у відкритому доступі, за їх продажем ніхто не стежить, що несе ризики для українців.

Чому експрестести неефективні і що важливо знати кожному – розбирався OBOZREVATEL.

Експрестести в Україні неефективні

Експрестести в Україні неефективні

Коронавірус на кожному кроці

В українських аптеках можна без особливих проблем придбати тест на COVID-19. Для цього потрібно лише бажання і гроші в кишені. При цьому перед покупкою фармацевти не перевіряють ні ваші особисті дані, ні самопочуття. Такого розпорядження просто немає.

Журналіст OBOZREVATEL проїхався по декількох столичних аптеках і спробував дізнатися розцінки на тести. Виявилося, що один з українських виробників продає його всього за 528 грн.

"Купують люди часто. Замовляють зазвичай в інтернеті. У великому обсязі тести поставили в кілька мереж аптек, адже за них іде велика конкуреція, і здобути партію не легко... Зазвичай покупці в усній формі повідомляють, що планують протестувати себе під контролем сімейного лікаря. Але ми це перевірити не можемо, обліку, кому саме продали товар, ми не ведемо", – розповідає один із фармацевтів на умовах анонімності.

Гроші на вітер: чому експрестести в Україні неефективні і в чому небезпека

Таких історій досить багато. Наприклад, киянка Анастасія Шкала розповіла, що кілька днів тому проходила тест, куплений у найближчій до будинку аптеці.

У дівчини була температура 37,3 протягом двох тижнів, тому вирішила перестрахуватися. Вартість експресу – 460 грн, при замовленні одразу двох – аптека безкоштовно доставить їх додому кур'єром.

"Розсудивши, якщо я вже хвора мінімум 14 днів, то антитіла точно є, приступила до самокатування. Тест, майже як на вагітність, але замість сечі – кров. Яку треба добути. Скарифікатором. У палець. Вийшло боляче й дуже мало, а ще менше спеціальної рідини – буферного розчину. Залили і чекаємо. 10 хвилин – і ти спокійний, як удав. Негативно. З огляду на те, що інших симптомів типу кашлю, задишки, кон'юнктивіту немає – ура!" – пише Анастасія у своєму Facebook.

Пройдений тест на коронавірус

Пройдений тест на коронавірус

Анастасія Шкала

Аналогічно вчинив і киянин Владислав Фарапонов. Він розповів OBOZREVATEL, що прилетівши зі США в Україну, вирішив перестрахуватися і пройшов експрестест. Зробив він це приблизно на 7 день перебування у країні. Результат був негативним.

Гроші на вітер: чому експрестести в Україні неефективні і в чому небезпека

Влад Фарапонов

Тести не працюють

Як анонімно розповіла OBOZREVATEL лікарка-пульмонологиня однієї з міських лікарень Києва, експрестести популярні серед українців одразу з двох причин.

  • Швидко. Всього 10-15 хвилин і є результат;

  • Відносно дешево. Всього 400-700 гривень.

"Я для цікавості дізналася, скільки коштує пройти повноцінний ПЛР-тест у київських клініках. Побачила дві пропозиції, вартість була 4 тисячі гривень. Погодьтеся, зараз у період карантину мало хто може просто так взяти і витратити такі гроші", – наголосила лікарка.

При цьому головною заковикою швидкого, а не комплексного тестування, є його низька ефективність. Найкращий і якісний дає 50-70% точності. Адже вся його суть зводиться до наявності в крові у людини коронавірусних антитіл.

Купити експрестест на коронавірус в українських аптеках можна всього за 500-600 грн

Купити експрестест на коронавірус в українських аптеках можна всього за 500-600 грн

Провідна наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН Оксана Півень пояснює – є ймовірність, що на момент проходження перевірки людина вже хвора, але необхідних антитіл іще немає. Тому що вона могла заразитися 1-2 дні тому.

"Може статися така ситуація, що людина захворіла COVID-19, але пройшло недостатньо часу і жодних антитіл тест не покаже. Їх або мало, або зовсім ще немає. Тому тест потрібно обов'язково повторити на 5-6 день, лікар обов'язково про це скаже", – пояснила OBOZREVATEL Оксана Півень.

Ще одна заковика – імуноглобуліни. "Приклади антитіл для тестів виробники беруть з імуноглобулінів, які організм виробляє абсолютно на будь-яку інфекцію, не тільки на коронавірусну. До того ж є швидкі імуноглобуліни, а є ті, які виробляються через кілька днів", – розповіла фахівчиня.

Купити експрестест на коронавірус в українських аптеках можна всього за 500-600 грн

Купити експрестест на коронавірус в українських аптеках можна всього за 500-600 грн

Вчена наголосила, що найкращий експрестест має чутливість 50-70%. Завжди буде мінімум 30% імовірність, що він не точний. "У будь-якому разі, після експреса потрібно робити ПЛР. Тільки тоді лікар зможе точно визначити, хворі ви на коронавірус чи ні", – наголосила співробітниця Інституту.

Прямо про це каже і ексміністера охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, ефективність швидкого тесту актуальна на 4-7 день зараження і то, є великі питання до людини й умов, у яких вона буде брати кров із пальця. Також вона піднімає проблему того, що в Україні ніхто не стежить за кількістю людей, які пройшли тести.

"Дослідження в домашніх умовах руйнують алгоритм виявлення інфікованих людей, який існує зараз. Важливо, щоб результат тесту (позитивний або негативний) потрапив у статистику, адже це інформація, яку в подальшому використовують епідеміологи для відстеження контактів інфікованої людини і для фіксування в статистиці", – написала у своєму Facebook Супрун.

До речі, приховування факту підтвердженого коронавірусу може не тільки спровокувати спалах хвороби, а й довести справу до суду. У приватній клініці Eurolab 2 квітня СБУ провела обшуки за фактом приховування зараження коронавірусом COVID-19. Позитивні тести були у 13 пацієнтів лікарні ще в середині березня, але офіційні органи про це дізналися не одразу.

Саме тому з експрестестами в Україні є дві основні проблеми. По-перше, вони малоефективні (50-70% точності), особливо на ранніх стадіях хвороби. Великий ризик отримати неправильний результат і вчасно не самоізолюватись.

По-друге, за їх продажем і використанням ніхто не стежить. Тому сказати точну кількість тих українців, які пройшли тести, здорові або хворі – ніхто не може. Владі ж потрібно взяти ситуацію під контроль, ретельніше контролювати випуск і продаж експресів.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Коронавірус
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
вірус
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