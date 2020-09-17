Чого хочуть жінки: як досягти успіху за допомогою FrandMe

За останні 100 років науково-технічний прогрес кардинально змінив світ. Сама можливість існування інтернету, потужних портативних комп'ютерів у кожному домі, електрокарів або роботів, здатних практично повністю замінити людину на цілих ділянках трудомістких виробництв, кілька десятиліть тому існувала тільки в фантастичних романах.

Але, певно, найбільш кардинальні зміни стосуються не технологій, а людей. Люди вчаться швидко думати і ухвалювати рішення, миттєво адаптуються до нових умов мінливого світу і головною своєю життєвою місією вважають самореалізацію. Ті, кому це не вдається – опиняються серед аутсайдерів. Ті, хто зміг цьому навчитися –підкорюють світ.

При цьому, наша епоха проходить під знаком рівноправності статей. А сучасні жінки примудряються не лише дбати про сім'ю, а й будувати кар'єру нарівні з чоловіками.

Сучасна жінка не закривається вдома, обмежуючи все своє існування готуванням, прибиранням і вихованням дітей. Так, вона, як і сто років тому, забезпечує затишок в оселі. Але при цьому сучасна жінка наділена цілеспрямованістю, що дозволяє їй паралельно ще й реалізувати власні кар'єрні амбіції.

Вона працює.

Вона хоче конкурувати з чоловіками в бізнесі – і успішно це робить.

Вона схильна до саморефлексії.

І найголовніше – сучасна жінка хоче бути щасливою.

І у пошуках щастя, самореалізації, гармонійних відносин і можливостей для кар'єрного зростання і професійного розвитку сучасна жінка дійсно невтомна.

Тому, за спостереженнями експертів, саме жінки є найбільш активними споживачами навчальних курсів.

І саме жінки найчастіше стають найбільш успішними експертами. Адже хто, як не жінка знає, що потрібно іншій жінці?

Найбільш популярними на сьогодні є курси з:

- б'юті-індустрії. Успішна жінка просто зобов'язана гарно виглядати. Адже її зовнішній вигляд є відображенням її внутрішнього стану, успішності і професійної реалізації. Але часу на те, щоб тримати себе в ідеальній формі, у сучасної жінки дуже мало. Тому секрети і досвід у тому, як виглядати на всі 100% - і при цьому все встигати – завжди користуються популярністю.

- психології. Жінки більше, ніж чоловіки, схильні до самоаналізу, пошуку себе як особистості і до безперервного самовдосконалення.

Головні цінності сучасної жінки, на думку психологів, лежать в декількох площинах. Це сім'я, розвиток і пошук внутрішньої сили. І будь-які пропозиції щодо розвитку в цих напрямках будуть користуватися попитом.

- бізнесу. Як впоратися зі своїми слабкостями і посилити переваги? Як жінці закріпитися в жорсткому світі чоловічого бізнесу і довести, що професіоналізм і ділова хватка не мають статі?

Курси, які допоможуть жінці реалізувати її прагнення стати кращою в своїй сфері, будуть користуватися величезним попитом

При цьому, якщо ви тільки збираєтесь почати свій шлях в якості експерта, який створює і продає власні курси – врахуйте: завдяки своїй активності, різнобічності і життєлюбності жінки цікавляться практично всіма галузями знань і є цільовою аудиторією практично будь-якого курсу.

З іншого боку жінки – не тільки хороші учні. З них виходять ще й прекрасні експерти. Перш за все – завдяки властивій прекрасній статі емоційності і емпатійності. Ці якості, помножені на притаманне сучасним жінкам прагнення до свободи, самореалізації та самовдосконалення, посилені цілеспрямованістю, і є формулою успіху у викладацькій справі.

У вас є знання і вміння, якими ви хочете поділитися зі світом? Приєднуйтесь до нового проекту FrandMe, який допоможе експертам створювати, просувати і продавати власні курси, а студентам – інвестувати в себе, свої вміння, а відповідно – і власне майбутнє з максимальною вигодою.

Проект FrandMe – здатен вивести жінок-експертів на новий рівень самореалізації.

Приєднуйтесь до FrandMe, який запускається 25 вересня за підтримки OBOZREVATEL – і починайте нове, успішне, незалежне і забезпечене життя.