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"Чм*!" Соколова яскраво відповіла на скандальні пред'яви Шарія

1.4т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко відповіла скандальному блогеру Анатолію Шарію, який звинуватив її у вигадці онкологічного діагнозу заради отримання бюджетних коштів на новий тематичний проєкт.

Своєю думкою про українофоба телеведуча поділилася в ефірі радіо "НВ" і зазначила, що нікому не дозволить ображати членів своєї команди (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова та Анатолій Шарій

Яніна Соколова та Анатолій Шарій

"У мене є принципи свої в житті. Я ненавиджу брехунів і ненавиджу несправедливість. Так мене виховала моя мама, і так я буду жити до кінця своїх днів. Тому коли на мене і на мою команду, які на перших порах працювали абсолютно безкоштовно, створивши величезний проєкт, вибачте, якесь чмо, дозволяє собі висловлюватися!.. І обманювати моїх земляків! Це сумно, але поки українці не навчаться мислити критично, аналізувати і не підбурювати інших до того, щоб мусолити цю тему, ми будемо так жити", – обурилася Соколова.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шарій звинуватив телеведучу і актрису в тому, що вона з подачі "Держкіно" "спускає" гроші українських громадян. Також він цинічно зазначив, що, на його думку, люди, які хворіли онкологією, не змогли б знімати ролики між курсами терапії хімією.

Соколова, в свою чергу, записала ролик з відповіддю. У ньому, крім усього, журналістка пояснила, навіщо для її нового YouTube-проекту знадобилося фінансування з держбюджету на суму 400 тисяч гривень.

Соколову в конфлікті з Шарієм підтримав і її колега Роман Скрипін. Він також записав гостре відео з цього питання.

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Особи
Яніна Соколова Анатолій Шарій
Місце
Україна
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Люлька Андрій
Люлька Андрій
Не розумію хто цій дурепі повіре, на кастінгу каже одне, а тут зовсім інше, які гості? ти коли випрашувала гроші на свій ютуб проєкт казала що будеш рекламувати трейлєри а не фільми, брехлива дівка, не дарма тебе задізлайкали.
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Она не шария, она украинцев унизила: «...Это печально, но пока украинцы не научатся мыслить критически, анализировать...» Если человек не способен мыслить критически и анализировать его признают недееспособным. Украина что, страна недееспособных?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Odessa Dmitri, Петя больше не спонсирует на контент для быдла, а жить хорошо по прежнему хочется.
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Dell Alex
Dell Alex
А украинцы и не научаться )) В мире 80% населения на это не способны ))) Сразу скажу северным соседям, чтобы не визжали - у вас на это не способны 95%. И % растет.
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