"Чм*!" Соколова яскраво відповіла на скандальні пред'яви Шарія

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко відповіла скандальному блогеру Анатолію Шарію, який звинуватив її у вигадці онкологічного діагнозу заради отримання бюджетних коштів на новий тематичний проєкт.

Своєю думкою про українофоба телеведуча поділилася в ефірі радіо "НВ" і зазначила, що нікому не дозволить ображати членів своєї команди (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова та Анатолій Шарій

"У мене є принципи свої в житті. Я ненавиджу брехунів і ненавиджу несправедливість. Так мене виховала моя мама, і так я буду жити до кінця своїх днів. Тому коли на мене і на мою команду, які на перших порах працювали абсолютно безкоштовно, створивши величезний проєкт, вибачте, якесь чмо, дозволяє собі висловлюватися!.. І обманювати моїх земляків! Це сумно, але поки українці не навчаться мислити критично, аналізувати і не підбурювати інших до того, щоб мусолити цю тему, ми будемо так жити", – обурилася Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шарій звинуватив телеведучу і актрису в тому, що вона з подачі "Держкіно" "спускає" гроші українських громадян. Також він цинічно зазначив, що, на його думку, люди, які хворіли онкологією, не змогли б знімати ролики між курсами терапії хімією.

Соколова, в свою чергу, записала ролик з відповіддю. У ньому, крім усього, журналістка пояснила, навіщо для її нового YouTube-проекту знадобилося фінансування з держбюджету на суму 400 тисяч гривень.

Соколову в конфлікті з Шарієм підтримав і її колега Роман Скрипін. Він також записав гостре відео з цього питання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!