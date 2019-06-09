Чия агресія? На з'їзді "Слуги народу" трапився конфуз через Росію: відео

На з'їзді партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", який відбувся 9 червня, допустили помилку на банері з написом про агресію Росії.

Неправильний текст з'явився під час виступу глави політсили Дмитра Разумкова. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Представляючи загальну програмну декларацію партії, одним із принципів вказали наступне: "Осійська агресія ззовні і корупція всередині – головні вороги України", пропустивши першу букву в слові "російська".

Дмитро Разумков Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вирішальному перед парламентськими виборами з'їзді партія "Слуга народу" озвучила передвиборну програму і імена 100 перших кандидатів у депутати.

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