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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Суспільство

Чия агресія? На з'їзді "Слуги народу" трапився конфуз через Росію: відео

9.6тЧитати матеріал російською

На з'їзді партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", який відбувся 9 червня, допустили помилку на банері з написом про агресію Росії.

Неправильний текст з'явився під час виступу глави політсили Дмитра Разумкова. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Представляючи загальну програмну декларацію партії, одним із принципів вказали наступне: "Осійська агресія ззовні і корупція всередині – головні вороги України", пропустивши першу букву в слові "російська".

Новини
"Не дозволяв навіть Янукович": Зеленський втрапив у скандал із російською мовою
Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вирішальному перед парламентськими виборами з'їзді партія "Слуга народу" озвучила передвиборну програму і імена 100 перших кандидатів у депутати.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Дмитро РазумковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Livesey David
Livesey David
На телячьеё мове можно писать, как угодно, на то она и телячья мова.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Это не ощибка, а сознательная позиция товарисча Зеленского и его команды - ведь признание того, что россия - страна-агрессор для них смерти подобно. И в кремль обидиться, да и часть электората тоже может не понять смены риторики!
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