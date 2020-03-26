Число хворих на коронавірус в Україні зросло до 156: дані МОЗ на 26 березня

Станом на ранок четверга, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків захворювання на коронавірус.
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Такі дані з'явилися на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Зазначається, що 43 випадки були виявлені за останню добу.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних,1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні", – сказано в повідомленні.
Коронавірус в Україні
Delo.ua
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1 випадок;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Запорізька область — 7 випадків;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
Київ — 34 випадки;
Київська область — 24 випадки;
Львівська область — 2 випадки;
Луганська область — 1;
Одеська область — 4;
Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);
Херсонська область — 1 випадок;
Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
Черкаська область — 2 випадки.
У МОЗ уточнили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 26 березня 2020 року Центр отримав 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 25 березня в Україні офіційно були підтверджені 145 випадків COVID-19. Видужала поки тільки одна особа.
Через небезпечну інфекцію в країні померли вже п'ятеро осіб: у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Загалом у світі коронавірусом заразилися приблизно 472 тисячі осіб, померли майже 21 300, а одужати вдалося 114 тисячам.
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