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26 березня • оновлено в 10:25
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Число хворих на коронавірус в Україні зросло до 156: дані МОЗ на 26 березня

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Станом на ранок четверга, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків захворювання на коронавірус.

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Такі дані з'явилися на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Зазначається, що 43 випадки були виявлені за останню добу.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних,1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні", – сказано в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Delo.ua

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1 випадок;

  • Волинська область — 2 випадки;

  • Дніпропетровська область — 2 випадки;

  • Донецька область — 1 випадок;

  • Запорізька область — 7 випадків;

  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

  • Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;

  • Київ — 34 випадки;

  • Київська область — 24 випадки;

  • Львівська область — 2 випадки;

  • Луганська область — 1;

  • Одеська область — 4;

  • Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);

  • Херсонська область — 1 випадок;

  • Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;

  • Черкаська область — 2 випадки.

У МОЗ уточнили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 26 березня 2020 року Центр отримав 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • станом на 25 березня в Україні офіційно були підтверджені 145 випадків COVID-19. Видужала поки тільки одна особа.

  • Через небезпечну інфекцію в країні померли вже п'ятеро осіб: у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

  • Загалом у світі коронавірусом заразилися приблизно 472 тисячі осіб, померли майже 21 300, а одужати вдалося 114 тисячам.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Livesey David
Livesey David
Если судить только по "официальным" летальным случаям, то заболевших коронавирусом должно быть раз в 100 больше.
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Журба Валентина
Журба Валентина
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