Число хворих на коронавірус в Україні зросло до 156: дані МОЗ на 26 березня

Станом на ранок четверга, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків захворювання на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Такі дані з'явилися на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Зазначається, що 43 випадки були виявлені за останню добу.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних,1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні", – сказано в повідомленні.

Коронавірус в Україні Delo.ua

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1 випадок;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Запорізька область — 7 випадків;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;

Київ — 34 випадки;

Київська область — 24 випадки;

Львівська область — 2 випадки;

Луганська область — 1;

Одеська область — 4;

Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;

Черкаська область — 2 випадки.

У МОЗ уточнили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 26 березня 2020 року Центр отримав 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на 25 березня в Україні офіційно були підтверджені 145 випадків COVID-19. Видужала поки тільки одна особа.

Через небезпечну інфекцію в країні померли вже п'ятеро осіб: у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Загалом у світі коронавірусом заразилися приблизно 472 тисячі осіб, померли майже 21 300, а одужати вдалося 114 тисячам.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!