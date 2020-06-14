Петиції, в яких українці просять президента Володимира Зеленського захистити їх від мобільних вишок 5G і навіть чипування – "це ганебне явище для країни, яка йде в Європу".

Про це сказав депутат від партії "Слуга народу" і експерт по кібербезпеці Олександр Федієнко, йдеться в публікації OBOZREVATEL про істерію серед українців через "чипування", 5G і епідемію коронавірусу.

"Ми начебто цивілізована нація, користуємося мобільними телефонами, йдемо в Європу, але подібними петиціями демонструємо нашу неосвіченість з точки зору впровадження сучасних технологій. Це ганебне явище. Мені іноді навіть соромно перед європейськими колегами, які дивляться на мене, як на мамонта. Жодним чином 5G не чипує і не зомбує людей", – запевнив він.

Нагадаємо, що 7 квітня на сайті президента з'явилася перша петиція, в якій українці просили Зеленського законодавчо не вводити 5G "без клінічно підтвердженої доказової бази з безпеки даного виду зв'язку". 5 червня з'явилася нова петиція з проханням "заборонити чипування громадян". Станом на 12 червня вона набрала 2 тис. 595 голосів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку експертів, мобільні вишки жодним чином не можуть сприяти поширенню коронавірусу, бо це біологічний організм, який передається тільки під час контактів.

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