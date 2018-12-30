Не можна категорично! Названий топ-3 небезпечних продуктів для дітей

Чіпси і снеки, продукти, які швидко псуються і солодка газована вода – це топ-3 продуктів, яких не повинно бути в раціоні дитини. Це визнано як ВООЗ, так і дієтологічними асоціаціями різних країн.

Про це в ефірі ObozTV заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, коментуючи можливість заборони продажу в Україні снеків дітям до 16 років. На його думку, подібна заборона необхідна.

"У всіх загальноосвітніх закладах продаж продуктів харчування повинен здійснюватися тільки згідно з типовим меню. Яке узгоджується відповідними органами. І в це типове меню обов'язково входить вся рецептура, продаж якої здійснюється в їдальні цієї установи", – пояснив Рубан.

Він додав, що подібна заборона не може регулюватися законом, для цього потрібні відповідні нормативно-правові акти. Їх буде розробляти Міністерство охорони здоров'я, тому що ця сфера знаходиться виключно в їх компетенції.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, заборона продажу снеків дітям у віці до 16 років в Верховній Раді запропонували ще в жовтні. Голова підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами комітету Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Петро Юрчишин повідомив, що планує провести всі необхідні обговорення перед написанням і подачею відповідного законопроекту.

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