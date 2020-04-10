Чим лікують в Україні від коронавірусу: медики назвали препарати і їхні побічні ефекти

Україна затвердила експериментальний протокол лікування пацієнтів із коронавірусом, спираючись на досвід Європи та США. Перші препарати уже надійшли до медзакладів по регіонах.

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Медики кажуть, що ефективність цих ліків до кінця ще не вивчена і не доведена. А через те, що мають чимало побічних ефектів, призначають їх тільки найтяжчим пацієнтам – винятково за їхньої згоди, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, 8 квітня перші препарати, передбачені державним протоколом, надійшли на Сумщину. Це протималярійний "Плаквеніл", якого вистачить для приблизно 400 пацієнтів. Однак прописали його поки тільки одній тяжкохворій.

Раніше ж в області розробили свій протокол лікування – з протималярійними препаратами, за яким рятують пацієнтів із двобічною пневмонією, під'єднаних до апарату штучної вентиляції легень.

"Був застосований "Делагіл" і ми побачили ефективність цього препарату. Пацієнтка почуває себе краще. І вчора теж була госпіталізована хвора з двобічною пневмонією – ми їй призначили "Плаквеніл". Що стосується інших препаратів – йдеться про "Калетру", "Тосілізумап" – це противірусні препарати, але поки їх ще немає", – каже головна інфекціоністка з Сумської області Ірина Троцька.

Зазначається, що першим хворим на коронавірус здебільшого призначали симптоматичне лікування. Дехто із пацієнтів усе купував за власний кошт, комусь щастило щось отримати із запасів лікарень. Нині хворі на повному забезпеченні держави, окрім вітамінів, пробіотиків та ще декількох супутніх препаратів – принаймні так розповідають самі пацієнти.

А ось на Житомирщині найбільшу кількість хворих на новий тип коронавірусу зареєстрували у Бердичеві – там від ускладнень COVID-19 померли вже двоє пацієнтів.

Дружина одного з них Ольга Бодак запевняє, що її чоловіку тривалий час радили прости сидіти вдома, а госпіталізували лише після того, як він наполіг на рентгені. Спершу хворого лікували антибіотиками, на які родина щодня витрачала до п'яти тисяч гривень, а потім почали видавати ліки, зокрема й експериментальні. Препарат пацієнту ввели раз, але він не подіяв.

Ольга і її мама також підхопили COVID-19, обидві нині лікуються вдома під наглядом медиків. Ті теж пропонували їм експериментальні антибіотики.

Препарат "Плаквеніл"

"Каже, можливо, попийте, чи не попийте, тобто чітких рекомендацій не було. А я її спитала: "На якій підставі мені його пити? В мене виявили запалення? Може, треба зробити якісь аналізи перед тим як пити?" – розповідає жінка.

Водночас у місцевій лікарні переконують, що в наявності мають дві упаковки експериментального препарату. Цього вистачить на вісім осіб, тоді як хворих у місті вже більше десяти, із них одна пацієнтка у важкому стані.

А ось на Вінниччині, де від початку спалаху зафіксували понад 100 випадків коронавірусу, у реанімації міської лікарні перебувають троє пацієнтів із тяжкою пневмонією. Їх теж мали б лікувати за експериментальним протоколом МОЗ.

"Якщо антибіотиками інфекційні лікарні забезпечені, то протималярійних препаратів, які рекомендує міністерство – немає. В аптеках їх теж пацієнти придбати не можуть. Маємо лише дві упаковки ліків від малярії, які подарували невідомі спонсори. Їх вистачить на трьох хворих", – каже завідувач інфекційним відділенням лікарні №1 Анатолій Чорний.

Водночас вінницькі інфекціоністи розробили власний протокол лікування, де, окрім протималярійних, застосовують також препарати для лікування СНІДу. Переконують, що за таким протоколом уже врятували двох тяжких пацієнтів. Однак він діє тільки на місцевому рівні. В аптеках таких специфічних ліків не знайти, імпортні закінчилися, в виробництво вітчизняних лише обіцяють поставити на конвейєр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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