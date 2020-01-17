"Чий це голос з унітазу?" Ніцой рознесла Азарова через український націоналізм

Українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой розкритикувала колишнього прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Миколу Азарова, який вибухнув заявою про "виховання у дусі націоналізму" молодого покоління в Україні.

За її словами, експолітик "заістерив" через рішення Міністерства молоді та спорту, яке планує закласти до бюджету на 2020 рік 9 млн. грн на "Пласт", а це в майбутньому, вважає він, "армія Бандер і Шухевичів". Про це вона написала на своїй сторінці у Faebook.

"Чий це голос з унітазу? Азірова. Розродилося на допис про "Пласт". Мокшанською говіркою... Ніколи не думала, що булькання з каналізації так мене потішить, і так насмішать коментарі одноклітинних під тим бульканням, які з жахом белькотіли про український націоналізм і про свою ненависть до нього", – зауважила Ніцой.

Лариса Ніцой і Микола Азаров

Письменниця підкреслила, що український націоналізм – це насамперед любов. Зокрема до своєї країни, народу, українських пісні, мови, культури, традицій, історії і, звісно ж, наших Героїв. І чим більше буде такої любові, тим сильнішими ставатимуть українці.

Водночас для Сосковії все це – "як ладан для чорта", і навіть сам Азаров і такі, як він, це розуміють. Тому й вибухають подібними заявами.

"Ми й так незнищенна нація. Навіть з огляду на нашу безсилість – нас не збороли. А уявіть собі, якими ми будемо і якою буде наша країна, коли всі стануть націоналістами!", – підсумувала Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дитяча письменниця Лариса Ніцой забила на сполох через нібито поступове культурне "поглинання" Закарпаття Угорщиною. Вона закликала владу втрутитися в ситуацію і не допустити втрати контролю над регіоном.

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