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Чи з'являться жінки-священики в УПЦ КП: Філарет дав відповідь

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Українська православна церква Київського патриархату ніколи не допустить навіть можливість обговорення того, щоб жінки могли служити служби.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет.

Так, відповідаючи на питання, чи може УПЦ КП, у разі ненадання Константинополем Томосу про автокефалію церкви, піти на "демократичні" зміни і дозволити жінкам брати активну участь в житті і перебудові церкви.

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"По відношенню до жінок – ніколи. Ніколи! Бо якщо б ми погодились на жіноче священство, то це означає, що ми не православні і ми відмовилися від православ'я. А якщо ми православні, то ми ніколи не допустимо, щоб було жіноче священство" , - категорично заявив Філарет.

Нагадаємо, глава УПЦ КП також заявив, про передачу Києво-Печерської та Почаївської лавр Української церкви .

Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Об'єкт
УПЦ КП
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