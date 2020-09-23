У багатьох популярних соціальних мережах все, що є в загальному доступі у соцмережі може бути використано іншими користувачам. Тобто, будь-яка фотографія чи відео дитини може з’явитися на сторінці невідомої особи. Такий матеріал навіть може бути використаний для якоїсь комерційної послуги чи продажу продукту. І про це не знатиме ні сама дитина, ні її родина. Крім того, будь-хто, хто бачить цю фотографію/відео, може її зберегти на свій пристрій та використовувати у власних цілях.

В умовах пандемії все більше дітей та підлітків стали заручниками власної домівки та змушені підтримувати соціальні зв'язки лише через соцмережі. Проте збільшення часу в мережі Інтернет збільшує ризик стати жертвою онлайн-злочинців. Адже все більше онлайн-кривдників вишукують своїх жертв в такий спосіб – переглядають світлини із зображенням дитини з метою подальшої маніпуляції. Або ж, використовують світлини для задоволення власних інтимних потреб.

Дорослим варто пам'ятати, що присутність контенту дитини в мережі формує цифровий відбиток самої дитини. Тобто, вже з юного віку в мережі є інформація про неповнолітню особу і не завжди з її на те згоди.

Що робити батькам?

Батькам не варто публікувати фото дітей, особливо, якщо це відео/фото зі спортивних гуртків чи матеріали, де дитина роздягнена, або поводить себе кумедно і батькам це здається смішним. Це може стати причиною булінгу чи шантажу дитини. В будь-якому разі, спершу треба запитати у дитини, чи вона не проти розміщення будь-яких матеріалів, де зазначені її дані чи зображення.

“Батькам інколи може здаватися нормальним, що вони розміщують фото чи відео дитини, бо так робили їх батьки – показували фотоальбоми друзям, коли ті приходили до них у гості. Але треба пам’ятати, що в час соціальних мереж такий контент бачать не лише друзі. Фото не залишаються у фотоальбомах і перестають бути вашою власністю!”, – зазначає Анастасія Дьякова, Радник з питань безпечного Інтернету при Віцепрем'єр-міністрі – Міністрі цифрової трансформації України, засновниця освітнього проєкту #stop_sexтинг.

Що робити вчителям?

Вчителі не можуть публікувати світлини школярів без дозволу батьків чи опікунів. І у цьому випадку батьки можуть надати окремо дозвіл зробити фотографії дитини та окремо дозвіл на їх висвітлення.

Що робити дітям?

Дітям варто говорити про свої бажання та побоювання. Якщо дитина проти публікації фото зі своєю участю, то варто сказати про це дорослим. Якщо дитина помітила, що у зв’язку з публікацією будь-яких матеріалів, де зазначені особисті дані дитини чи є її фото, змінилися відносини у колективі чи вона почала отримувати неприйнятні коментарі/повідомлення у соціальних мережах, то варто звернутися до батьків, розповісти їм про це та разом знайти рішення.

Як захистити дитину від поширення приватних фото?

Якщо фото/відео дитини стали об’єктом розповсюдження та вона отримує зі сторони погрози – батьки або вчитель, в першу чергу, має заспокоїти та підтримати дитину, а далі спокійно, але швидко діяти:

Зробити скріншот (знімок екрану) сторінки, на якій опубліковані світлини. Звернутись разом із дитиною до служби підтримки соціальних мереж із проханням видалити ці матеріали. Якщо світлини розповсюджує хтось зі знайомих дитини – зв’язатися із його батьками та спокійно пояснити про порушення. Скоріше за все вони будуть здивовані та занепокоєні так само як і ви, тому зберігайте спокій та повагу. Якщо ситуація не вирішується, то можна звернутись до школи, де навчається дитина, що публікує фото, або до Поліції.

У випадках коли почався кібербулінг дитини, треба на деякий час обмежити або припинити користування соцмережами

У випадках коли ви побачили контент зі сценами сексуального насильства над дітьми, ви можете звернутись на лінію повідомлень IWF https://stop-sexting.in.ua/send/, аби зображення вилучили з мережі. Ці дій допомагають захистити дітей та не допустити їх подальшої сексуальної експлуатації.

Додатково отримати кваліфіковані консультації щодо особливостей технічних налаштувань додатків, якими діти користуються в цифровому середовищі, або підвищити рівень обізнаності дітей, батьків та осіб, що їх замінюють, а також спеціалістів, які працюють у контакті із дітьми щодо попередження та реагування на ризики, із якими діти можуть зіткнутися в Інтернеті, можна зателефонувавши на Урядову консультаційну лінію з питань безпеки дітей в Інтернеті – 1545 (далі обрати 3). Також отримати анонімну допомогу можна через чат-бота StopSextingBot в Telegram.

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