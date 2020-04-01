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1 квітня • оновлено в 23:10
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Чи вилікує мед, лимон та імбир від коронавірусу: у ВООЗ дали остаточну відповідь

12.3т
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Вживати мед, лимон чи імбир для того, щоб почуватися краще під час хвороби, – можна, але ці продукти не є ліками від коронавірусу COVID-19.

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Про це заявив експерт ВООЗ Майкл Раян, відповідаючи на запитання про методи лікування COVID-19, написало видання Sky News. Він підкреслив, що станом на 1 квітня немає жодного перевіреного способу лікування вірусу.

"Люди повинні почувати себе вільно, продовжуючи вживати продукти – наприклад, мед, лимон, імбир – які дозволяють їм почуватися краще під час хвороби. Але вони ні на хвилину не повинні думати, що це ліки", – відзначив Раян.

У ВООЗ пояснили, чи вилікує мед, лимон та імбир від коронавірусу. Ілюстрація

У ВООЗ пояснили, чи вилікує мед, лимон та імбир від коронавірусу. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 1 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні сягнула 669.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
лекарствами не являются,лекарство это иммунитет,а эти продукты способствуют хорошему иммунитету.
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