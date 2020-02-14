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14 лютого • оновлено в 13:52
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Чи відмовляться від призову в Україні? У Мінобороні дали відповідь

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Зараз Міністерство оборони України не розглядає можливість відмови від призову чоловіків на строкову військову службу.

Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Поліщук, пояснивши категоричність позиції відомства, передає УНІАН.

"Питання призову в ЗСУ має кілька аспектів. Це пов'язано не тільки з тим, хто буде служити в ЗСУ сьогодні, це пов'язано з тим, яким чином формується мобілізаційний резерв для ЗСУ", – зазначив він.

Поліщук навів приклад Литви, підкресливши, що в країні, яка пройшла через всі трансформації переходу до професійної армії, був скасований призов до збройних сил, а у 2014 році відновлений з метою забезпечення мобілізаційного резерву.

Призов в Українї

Призов в Українї

"112 Україна"

"Ми, враховуючи всі показники, а також чинну законодавчу базу, яка є в Україні, дуже уважно підходимо до питань саме призову. На цей рік заплановано близько 30 тисяч людей, які будуть призвані в ЗСУ та інші військові формування. У нас поки немає планів для відмови від призову. У цьому році був оголошений указ президента, згідно з яким починається призов до ЗСУ", – розповів заступник міністра оборони.

Також Поліщук нагадав, що особи, які мають право бути призваними з 18 років, можуть прийти до військових комісаріатів та проходити на військову службу.

"Це одна з таких форм, коли ті, хто призиваються на військову службу, можуть протягом трьох років вибрати зручний для себе час, коли вони будуть приходити на військову службу", – підсумував чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Міністерство оборони України
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