Дитсадки в Україні можуть стати новим осередком COVID-19: у чому головна небезпека і як уберегти малюків

В Україні садки ризикують стати новим осередком поширення коронавірусу. Діти часто переносять захворюваність COVID-19 безсимптомно, але можуть заражати інших. А тривале перебування в закритому приміщенні й тісний контакт із вихователями загрожує закінчитися черговим спалахом.

Інфекціоністи розповіли OBOZREVATEL, як не допустити найгіршого сценарію та зберегти здоров'я.

Що відбувається в садках

Вихователька одного зі столичних дитсадків Тетяна розповіла OBOZREVATEL про проблеми, з якими співробітники зіткнулися в перший день роботи. За її словами, поки дітей у групах небагато, тобто батьки зараз не поспішають їх відводити, та беруть кілька днів паузи, щоб ситуація налагодилася.

Із головного Тетяна зазначає, що найважче донести до дітей важливість соціальної дистанції, і, звичайно, повністю обійтися без контактів між малюками неможливо.

У садках складно дотримуватися дистанції між дітьми

"Дистанцію тримати дуже непросто, діти не розуміють, чому вони не можуть грати разом, як раніше. У нас у групі є "особливі" діти – з ними найбільш складно, вони потребують тактильного контакту. Заняття побудовані так, що вихователь має бути в контакті з дитиною. Найбільш незрозуміле те, що вони перебувають у зоні ризику і їм дозволено відвідування дошкільних установ", – розповідає вихователька.

Звичайно, перед початком робочого дня і працівники, і діти проходять медогляд і температурний скринінг. Адміністрація дитсадка намагається мінімізувати всі можливі ризики потрапляння вірусу в колектив, але проблеми все одно є.

"Зараз у садок батьки ведуть дітей, навіть якщо їм не потрібно на роботу. У деяких областях України ввели вимогу для приймання дітей – довідка про те, що вони вийшли на роботу. Хотілося б, щоб і в Києві було щось подібне. Якщо є можливість, краще залишити їх вдома, щоб не допустити поширення вірусу. Ми з радістю працюємо з дітками, але турбуємося і про своїх дітей, адже після роботи ми йдемо додому. І не знаємо напевно, що всі діти ходять у садок здоровими, довідки скасували, й ніякої інформації про ймовірні захворювання ми не маємо", – зазначила Тетяна.

Вихователі нічого не знають про здоров'я дітей

У зоні ризику

Інфекціоністи відзначають, що дитячі садки відносяться до закритого типу установ, тобто діти довгий час знаходяться в одному замкнутому приміщенні. І які є загрозою для виникнення мікроепідемій і поширенню захворюваності. Так само в Києві фіксували спалахи в подібних закладах, як гуртожитки, інтернати, будинки для людей похилого віку тощо.

Ризики є, кажуть лікарі, і хоча діти досить легко переносять коронавірусну хворобу, краще поки відмовитися від відвідування дитсадка.

"Якщо батьки мають можливість не водити дитину в садок, то краще не водити, оскільки небезпека існує. Незважаючи на те, що статистика захворювань серед дітей низька, вони все одно хворіють, хоч і легко. Але є й важкі випадки, нещодавно британський журнал British Medical Journal озвучив кількість померлих від COVID-19 дітей – 48 малюків у всьому світі. І хто знає, чия дитина може потрапити в це число", – сказав у коментарі OBOZREVATEL дитячий інфекціоніст Сергій Крамарев.

Діти можуть важко переносити захворювання на коронавірус

Із ним згодна і лікар-інфекціоніст Оксана Виговська. За її словами, коли в 80% випадків діти переносять вірус безсимптомно, можливість зараження і поширення набагато збільшується, тим більше в замкнутих просторах. Вчасно визначити, що дитина хвора, практично неможливо.

Щоб максимально зменшити таку ймовірність, інфекціоністка дала низку рекомендацій. Вона зазначила, що якщо в дитячий садок потрапляє носій вірус, на перший план виступає ймовірність передавання захворювання не повітряно-крапельним шляхом, а контактно-побутовим. І в дитсадках повинні попереджувати цей шлях передавання.

"По-перше, вологе прибирання, яке й так є нормою. Друге – соціальне дистанціювання, викладачі повинні фантазувати і в якійсь ігровій формі забезпечити збереження відстані між дітьми. Третє – миття рук, яке мінімізує повітряно-крапельний шлях передавання вірусу. Діти люблять воду, і для них це не буде проблемою. Антисептики я не рекомендую використовувати, адже може виникнути алергічна реакція. Четверте – провітрювати приміщення й частіше виводити дітей на вулицю. Так, погода зараз нестабільна, але є світлі проміжки, коли можна вийти на свіже повітря", – розповіла Виговська OBOZREVATEL.

Дітей варто частіше виводити на свіже повітря

Крім того, інфекціоністка рекомендує максимально зменшити кількість дітей у групі, поставивши до них по одному вихователю, а не двоє, як робиться зараз.

За її словами, садки несуть загрозу і в тому, що діти приходять туди з різною мікрофлорою й починають нею "обмінюватися", через що часто колективно хворіють на різні інфекційні захворювання.

Якщо дитина схильна до частого нездужання, не варто поспішати вести її в дитячий садок хоча б під час першої хвилі, кажуть інфекціоністи.

"Якщо вони захворіють навіть на звичайну застуду, це призведе до зниження імунітету, і діти стануть більш сприйнятливі і до коронавірусу теж. Батьки повинні розуміти, як часто їхня дитина взагалі хворіє й чи потрібно зараз наражати її на небезпеку", – говорить Виговська.

Звичайно, не лише діти можуть заразити одне одного, вірус до установи може занести й працівник дитсадка. Уже доведено, що спочатку хвороба в дорослих також може протікати безсимптомно.

Вірус у дитсадок може занести й вихователь

Медики наполягають на тому, що без проведення тестування ймовірність занесення вірусу в дитсадок від вихователя є можливою.

"У столичному інтернаті спалах стався після того, як туди інфекцію заніс співробітник. У садках також носієм може бути як дитина, так і вихователь. Найкраще буде робити експрес або ПЛР-тести вихователям кожні два тижні, як лікарям", – вважає Крамарев.

Крім того, як відомо, в Україні почали проводити тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до COVID-19. Із його допомогою можна дізнатися, чи перехворіла людина на коронавірус. На думку Виговської, це теж може стати відмінним інструментом для контролю вірогідності зараження в дитячих садках.

"Я б радила адміністрації садків провести ІФА-тестування для працівників. Тести не такі дорогі, і це дозволить розуміти, хто з вихователів уже перехворів. Крім того, можна дозволити їм працювати не день через день, а тиждень через тиждень. У такому разі є більше часу відстежити можливі прояви захворювання", – вважає інфекціоністка.

Лікарі впевнені, що максимально знизити ймовірність появи нового вогнища захворюваності коронавірусом у дитсадках може сам персонал. І тільки від нього залежить, як усі рекомендації будуть втілюватися в життя.

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