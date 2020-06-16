Чи потрібна маска в спеку: імунолог дав пояснення

Маску потрібно обов'язково носити навіть в спеку, незважаючи на незручність, проте є винятки з цього правила.

На думку лікаря-імунолога Андрія Волянського, яке він висловив виданню " KHARKIV Today", надягати маску необхідно у всіх місцях, де є велике скупчення людей. Особливо це стосується ліфтів, транспорту, супермаркетів, офісів і підприємств під час нарад.

А ось на природі і на пляжі гострої необхідності захищати обличчя тканиною немає. Правда, це стосується не всіх людей.

"Але групи ризику, такі як літні люди або люди з хронічними захворюваннями, повинні надягати маску під час спілкування з іншими людьми, де б вони не були, нехай навіть в парку. Неможливо знати, розмовляєш ти зі здоровою або зараженою людиною", – розповів імунолог.

Щоб мінімізувати дискомфорт під час спеки, він порадив менше перебувати на відкритому сонці і пити більше рідини.

"Якщо ви відчуваєте, що вам важко дихати, зніміть маску, сядьте в тіні ї випийте води. Якщо відчули запаморочення або прискорене серцебиття, потрібно зняти маску, піти з жаркого місця і звернутися за медичною допомогою", – порекомендував Волянський.

Також він прокоментував проблему з носінням масок дітьми.

"Що стосується дітей, то були повідомлення, що маски у маленьких дітей можуть швидко викликати кисневу недостатність. Так що я б рекомендував надягати дітям маски тільки у виняткових випадках – якщо дитина часто хворіє, якщо у нього є захворювання легенів або, не дай бог, онкологія. Але батьки таких дітей зазвичай прекрасно знають про всі запобіжні заходи і не під час пандемії, і дотримуються їх", – підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як правильно носити маску і користуватися антисептиком.