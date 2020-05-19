Чи переносять COVID-19 мухи та комарі: в МОЗ дали чітку відповідь

Комахи, зокрема мухи або комарі, не можуть бути переносниками COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, розвінчавши черговий міф про пандемію. Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці відомства у вівторок, 19 травня.

У МОЗ відповіли, чи можуть комахи переносити COVID-19 Колаж

"За всю епідемію COVID-19 немає жодного підтвердженого випадку захворювання через цих комах", – заявило МОЗ.

Так, заразитися новою інфекцією через укуси комах не можна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський заявив, що найвищий ризик "зустрітися" з COVID-19 не в громадських місцях або на відкритому повітрі, а у власному будинку.

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