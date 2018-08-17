"Не подарую Путіну!" Кримчани розповіли про нестерпне життя після окупації

Життя в невеликому кримському містечку Щолкіне після російської окупації фактично завмерло. Нечисленні туристи, які відвідують колись популярний курорт, неохоче розлучаються зі своїми грошима і майже не приносять прибутку місцевим.

Цей населений пункт омивається неглибоким Азовським морем, а тому традиційно вважався "дитячим курортом". Однак зараз тут майже не залишилося не тільки приїжджих, а й місцевих. Вся молодь намагається роз'їхатися до перспективніших місць, а ті, хто залишився - ностальгують за минулими часами. Про повсякденне життя після анексії розповідають в репортажі "Крим. Реалії"(щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На набережній закрита половина кафе

"З роботою ніяк. Її немає, в основному всі працюють у приватних підприємців у торгівлі. Залишилися тут один садок, дві школи і магазини - більше нічого немає. Дуже багато виїжджає", - розповідає місцева жителька.

Майже порожній пляж Щолкіного

Якщо раніше одного курортного сезону було достатньо для того, щоб прожити цілий рік, то тепер прибутки в Щолкіному сильно впали.

"Тоді ми мали в день те, що зараз за тиждень (заробляємо. - Ред.). Українці раніше їхали відпочивати. Всі ресторани гуділи і гриміли всю ніч, зараз жоден ввечері не працює", - розповіла продавчиня сувенірів Світлана Олександрівна.

Однак певна кількість відпочивальників у місті все таки є. В основному - це росіяни з дітьми, які ще багато років тому звикли до цього курорту.

Свою історію також розповіла харків'янка Наталія, яка спочатку просто відпочивала в Щолкіному, а потім обзавелася тут нерухомістю. За неї однак після анексії довелося поборотися в суді.

Наталя згадала, як кілька років тому вона опублікувала фото з відпочинку в тоді вже окупованому Криму. Під постом в соцмережі на неї обрушився шквал критики: чого, мовляв, до ворога їздиш. Однак жінка з цим незгодна, тому що не визнає Крим російською територією.

"Якщо ти хочеш щось Путіну подарувати - подаруй, а я свій будинок не подарую", - пояснила вона свою позицію.

"Наскільки я знаю це місце, років 15, ніхто не зачіпав ні татар, ні росіян, ні українців, ні вірмен", - розповіла також Наталя про життя до анексії.

Як писав OBOZREVATEL, кримчани масово скаржаться на жадібність тих нечисленних туристів, які продовжують до них приїжджати.