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"Не подарую Путіну!" Кримчани розповіли про нестерпне життя після окупації

27.9тЧитати новину російською

Життя в невеликому кримському містечку Щолкіне після російської окупації фактично завмерло. Нечисленні туристи, які відвідують колись популярний курорт, неохоче розлучаються зі своїми грошима і майже не приносять прибутку місцевим.

Цей населений пункт омивається неглибоким Азовським морем, а тому традиційно вважався "дитячим курортом". Однак зараз тут майже не залишилося не тільки приїжджих, а й місцевих. Вся молодь намагається роз'їхатися до перспективніших місць, а ті, хто залишився - ностальгують за минулими часами. Про повсякденне життя після анексії розповідають в репортажі "Крим. Реалії"(щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На набережній закрита половина кафе

"З роботою ніяк. Її немає, в основному всі працюють у приватних підприємців у торгівлі. Залишилися тут один садок, дві школи і магазини - більше нічого немає. Дуже багато виїжджає", - розповідає місцева жителька.

Майже порожній пляж Щолкіного

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Якщо раніше одного курортного сезону було достатньо для того, щоб прожити цілий рік, то тепер прибутки в Щолкіному сильно впали.

"Тоді ми мали в день те, що зараз за тиждень (заробляємо. - Ред.). Українці раніше їхали відпочивати. Всі ресторани гуділи і гриміли всю ніч, зараз жоден ввечері не працює", - розповіла продавчиня сувенірів Світлана Олександрівна.

Однак певна кількість відпочивальників у місті все таки є. В основному - це росіяни з дітьми, які ще багато років тому звикли до цього курорту.

Свою історію також розповіла харків'янка Наталія, яка спочатку просто відпочивала в Щолкіному, а потім обзавелася тут нерухомістю. За неї однак після анексії довелося поборотися в суді.

Наталя згадала, як кілька років тому вона опублікувала фото з відпочинку в тоді вже окупованому Криму. Під постом в соцмережі на неї обрушився шквал критики: чого, мовляв, до ворога їздиш. Однак жінка з цим незгодна, тому що не визнає Крим російською територією.

"Якщо ти хочеш щось Путіну подарувати - подаруй, а я свій будинок не подарую", - пояснила вона свою позицію.

"Наскільки я знаю це місце, років 15, ніхто не зачіпав ні татар, ні росіян, ні українців, ні вірмен", - розповіла також Наталя про життя до анексії.

Як писав OBOZREVATEL, кримчани масово скаржаться на жадібність тих нечисленних туристів, які продовжують до них приїжджати.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Сплошная ЛОЖЬ! Я отдыхаю в Щёлкино с 2002 года практически каждое лето. Надо сказать, что раньше было очень шумно, и было много пьяных украинцев, т.к. это место не Чёрное море, было Эконом-класс - съезжались с Украины самые бедные. Потом было затишье, однако с каждым годом, и особенно в 2018 г., после открытия Моста народ стабильно прибавляется. Отстроено очень много пансионатов. Теперь близость этого города к трассе Керчь - Феодосия привлекает всё больше желающих отдохнуть. Смотрите WEB-камеры с Щёлкино - и сами всё увидите.
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0
7
Астровскай Арьтьйомєй
Астровскай Арьтьйомєй
СвоЙский МакСим, Свойскай,а тепер туди поперли ТВЕРЕЗІ Й БАГАТЮЧІ вЯлікєє кацапури?
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Yuri
Yuri
Кому вы эти сказки рассказываете. Ах да, для себя же. Щелкино строился, как городок энергетиков. С 90-х это депрессивный регион.
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