Море, річка чи басейн: лікарка назвала найнебезпечнішу водойму для зараження COVID-19

Лікарка порекомендувала не поспішати відправлятися на відпочинок до водойм.

Вірус може існувати у воді довше, ніж в повітрі, але тільки в разі, якщо ця вода не піддається дезінфекції або сильному впливу сонячного ультрафіолету.

Купання в річці становить більшу небезпеку з точки зору зараження коронавірусом, ніж купання в морі або в закритому басейні.

Про це в ефірі ObozTV розповіла лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна. Вірус може існувати у воді довше, ніж у повітрі, але тільки в разі, якщо ця вода не піддається дезінфекції або сильному впливу сонячного ультрафіолету, уточнила медичка.

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"Найбезпечнішим відпочинком буде відпочинок біля басейну, якщо відвідувачі будуть дотримуватися певної дистанції на відкритих майданчиках. Морська вода теж має дезінфікуючий фактор. Річкова вода сама по собі містить багато інших інфекцій, особливо влітку", – пояснила вона.

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Виходячи з цього, лікарка порекомендувала не поспішати відправлятися на відпочинок до водойм. "Достатньо просто перебувати на свіжому повітрі, але не збиратися великою компанією".

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що українцям дозволять відвідувати пляжі і купатися, незважаючи на пандемію COVID-19. "Фахівці підтвердили, що морська сіль разом із сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому пляжний сезон в Україні буде відкрито", – повідомив він.

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